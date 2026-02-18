LdC : Bruges et l'Atlético offrent un nul fou !

Barrage aller de la Ligue des champions

Stade Jan-Breydel

Bruges-Atlético 3-3

Buts : Onyedika (51e), Tresoldi (60e), Tzolis (89e) pour Bruges ; Alvarez (8e sp), Lookman (45e+4), Ordonez (79e csc) pour l’Atlético

Favori dans cette double confrontation, l'Atlético calmait d'entrée la chaude ambiance brugeoise. Les Espagnols ouvraient le score sur penalty d'Alvarez après une main de Sabbe. Bruges réagissait bien mais l'Atlético était létal en première période. Lookman reprenait le ballon du genou sur un corner pour le 2-0.

Loin d'être assommés, les Belges recollaient en moins d'un quart d'heure. Très décevants en seconde période, leurs homologues espagnols reprenaient les devants avec un but chanceux. Ordonez déviait un centre dans ses propres buts. Mais, il était dit que Bruges ne perdrait pas ce soir. Tzolis égalisait à 3-3 grâce à l'appui de la VAR, le but ayant été annulé pour hors-jeu au départ. Le match retour à Madrid mardi prochain promet énormément...