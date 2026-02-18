LdC : Bodo Glimt fait exploser l'Inter en vol

Barrage aller de Ligue des Champions

Bodo Glimt - Inter : 3-1

Buts : Fet (20e), Hauge (61e) et Hogh (64e) pour Bodo Glimt ; Esposito (30e) pour l’Inter

Barrage aller très compliqué pour l’Inter Milan, qui jouera sa qualification au match retour à San Siro. Opposé aux Norvégiens de Bodo Glimt, les hommes de Cristian Chivu sont tombés dans le piège de Bodo Glimt. D’une précision folle techniquement et très solides défensivement, les Norvégiens ont logiquement remporté ce match aller 3-1 à l’Aspmyra Stadion grâce à des buts de Fet, Hauge et Hogh. Un succès mérité malgré l’égalisation en fin de première mi-temps d’Esposito pour les Italiens.