le groupe du psg a nantes avec zabarnyi off iconsport 266634 0014 397372

PSG : Poussé sur le banc, Zabarnyi est sauvé

PSG24 oct. , 19:00
parEric Bethsy
1
Convaincant pour ses premiers matchs avec le Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi traverse une période plus compliquée. Le retour de son concurrent Marquinhos pourrait être une bonne nouvelle pour le défenseur ukrainien.
Alors que le Paris Saint-Germain s’est offert un récital à Leverkusen (7-2) mardi en Ligue des Champions, Illia Zabarnyi est passé à côté de son match. Le défenseur central a trouvé le moyen de concéder deux penalties et de récolter un carton rouge en 37 minutes. Quatre jours après le nul face à Strasbourg (3-3), l’international ukrainien avait pourtant besoin de se rassurer. L’attaquant du Racing Joaquin Panichelli avait déjà mis en lumière une certaine fébrilité au moment où Marquinhos revient de blessure. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le retour de son concurrent pourrait s’avérer bénéfique, explique le journaliste Laurent Perrin.
« La suite, c'est le retour de Marquinhos, donc la possibilité de souffler un peu, de mieux digérer un début de saison intense, de prendre du recul par rapport à ses prestations et ses erreurs pour s'adapter et progresser, a annoncé notre confrère du Parisien. Tout le monde ne s'intègre pas aussi vite que Pacho. Mais ce que montre Zabarnyi jusqu'à maintenant est très positif. Comme pour toutes les recrues, on ne fait un vrai bilan qu'après une saison complète. (...) Il n'y a pas de doute sur son potentiel, ni sur son état d'esprit. Il lui faut un peu de temps pour parfaire ses automatismes. Et n'oublions pas qu'il a tout juste 23 ans. (…) Il doit s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau style. Mais il a un énorme potentiel et il a déjà trouvé sa place. »
I. Zabarnyi

I. Zabarnyi

UkraineUkraine Âge 23 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Interrogé ce vendredi sur la lutte entre Marquinhos et le renfort estival, le coach Luis Enrique s’est contenté d’expliquer que « la concurrence est une des choses les plus importantes car c'est comme ça qu'on peut améliorer nos performances individuellement et collectivement ». Une manière de ne pas accabler l’ancien joueur de Bournemouth dont le temps de jeu devrait largement diminuer dans les semaines à venir.
1
