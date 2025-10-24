PSG : Poussé sur le banc, Zabarnyi est sauvé

Convaincant pour ses premiers matchs avec le Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi traverse une période plus compliquée. Le retour de son concurrent Marquinhos pourrait être une bonne nouvelle pour le défenseur ukrainien.

Alors que le Paris Saint-Germain s’est offert un récital à Leverkusen (7-2) mardi en Ligue des Champions, Illia Zabarnyi est passé à côté de son match. Le défenseur central a trouvé le moyen de concéder deux penalties et de récolter un carton rouge en 37 minutes. Quatre jours après le nul face à Strasbourg (3-3), l’international ukrainien avait pourtant besoin de se rassurer. L’attaquant du Racing Joaquin Panichelli avait déjà mis en lumière une certaine fébrilité au moment où Marquinhos revient de blessure. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, le retour de son concurrent pourrait s’avérer bénéfique, explique le journaliste Laurent Perrin.

« La suite, c'est le retour de Marquinhos, donc la possibilité de souffler un peu, de mieux digérer un début de saison intense, de prendre du recul par rapport à ses prestations et ses erreurs pour s'adapter et progresser, a annoncé notre confrère du Parisien. Tout le monde ne s'intègre pas aussi vite que Pacho. Mais ce que montre Zabarnyi jusqu'à maintenant est très positif. Comme pour toutes les recrues, on ne fait un vrai bilan qu'après une saison complète. (...) Il n'y a pas de doute sur son potentiel, ni sur son état d'esprit. Il lui faut un peu de temps pour parfaire ses automatismes. Et n'oublions pas qu'il a tout juste 23 ans. (…) Il doit s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau style. Mais il a un énorme potentiel et il a déjà trouvé sa place. »

I. Zabarnyi Ukraine • Âge 23 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 8 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Interrogé ce vendredi sur la lutte entre Marquinhos et le renfort estival, le coach Luis Enrique s’est contenté d’expliquer que « la concurrence est une des choses les plus importantes car c'est comme ça qu'on peut améliorer nos performances individuellement et collectivement ». Une manière de ne pas accabler l’ancien joueur de Bournemouth dont le temps de jeu devrait largement diminuer dans les semaines à venir.