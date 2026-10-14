PSG : Man United accepte de vendre Leny Yoro à Paris

L’intérêt du PSG pour Leny Yoro ne cesse de grandir et du côté de Manchester United, on pourrait très vite ouvrir la porte à un transfert de l’international français vers le club parisien.

Leny Yoro a connu un mois d’octobre dont il se souviendra longtemps avec cette première sélection en équipe de France. Titulaire contre la Belgique au Stade de France, le défenseur de 20 ans formé à Lille a réussi sa grande première sous le maillot des Bleus et nul doute que Zinedine Zidane voudra le revoir dans les mois à venir. En brillant de la sorte avec la France, Leny Yoro a aussi relancé sa cote sur le marché des transferts auprès de grands clubs européens. Et cela même si mardi soir il a vu rouge lors de la défaite des Red Devils face à l'Atlético de Madrid.

Tandis qu’il ne parvient pas à s’imposer comme un premier choix auprès de Michael Carrick à Manchester United, le Paris Saint-Germain est notamment intéressé par l’idée de le recruter. Une information confirmée par Team Talk, qui explique que le club parisien est de plus en plus chaud à l’idée de dégainer une offre pour Leny Yoro lors du prochain mercato estival. Cette piste pourrait vite prendre de l’ampleur car selon nos confrères britanniques, Manchester United n’est pas du tout opposé à l’idée de le vendre.

Les dirigeants des Red Devils aimeraient voir Yoro s’imposer à Old Trafford, mais ils sont conscients de son faible temps de jeu. Un départ pourrait ainsi être acté à l’été 2027 avant que la valeur marchande de l’ancien Lillois ne dégringole de trop. Un départ de Yoro au PSG permettrait à Manchester United de rentrer dans ses frais alors que le défenseur central de 20 ans avait été recruté à Lille en 2024 contre 60 millions d’euros.

Paris cherche de son côté un défenseur central droitier capable de bousculer Marquinhos et voit en Leny Yoro le joueur idéal dans cette optique. Reste maintenant à voir si cet intérêt concret de la part du double champion d’Europe accouchera d’une offre ferme dans les mois à venir. La porte est en tout cas ouverte et du côté des supporters parisiens, nul doute que cette piste séduira le plus grand nombre après la prestation XXL livrée par le joueur né à Saint-Maurice contre la Belgique il y a quelques jours.