Rennes : Les Pinault ont demandé la tête de Franck Haise
Doué et Pouille ne s'entendent plus du tout
Lire aussi
Fil Info
Derniers commentaires
Encore une certitude. Je suis sur le forum de Foot01 que depuis 3 semaines. Je n’ai jamais eu de compte. En fait tu crois ce que tu veux celà ne change rien pour moi. Si celà te fait plaisir et t'apaise alors OK FORREST. Ici je n’ai pas de copains... il y des gars qui connaissent le foot, il y les supporters sans jugements honnêtes etc et il y a Sergio le persécuté, l'homme qui voit des complots partout, l'homme qui fait une fixette sur le Quatari , qui connaît rien mais croit tout savoir sur tout. Mais comme tu nous l’a prédit dans 3 mois Foot01 n'existera plus.... rendez vous fin février 2027 Nostradamus
Ce sera en fonction des Badgones car ce sont eux qui dictent leur loi, NON il ne sera pas longtemps sur ce banc(al) Lyonnais A lui, de savoir, et sentir si le courant passe entre lui et les joueurs, sinon à lui de partir comme là fait sans état d'âme son prédécesseur et il a eu RAISON , et ce avant qu'il ne soit viré Il n'y a pas de place ou du sentiment dans ce milieu
Oui il veulent faire des stades de plus en grands mais en même temps ils sont de plus en plus loin, ca te revient plus cher en transport et parking que le billet
bah c est ça sa famille à lui
Lyon est 5e avec 3 défaites et 9 pts de retard et joue l'Europe, ce n'est pas un concurrent. Actuellement seul Paris FC pourrait faire figure comme tel, Monaco ayant totalement craqué et avait été le vrai concurrent sur le papier.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15