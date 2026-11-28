Au lendemain du limogeage de Franck Haise, c'est Arnaud Pouille qui est désormais dans l'œil du cyclone. Le président du Stade Rennais a tout tenté pour sauver l'entraîneur dont il est proche, mais c'est au plus haut niveau que la décision finale a été prise.

Sébastien Tambouret sera sur le banc du Stade Rennais dimanche à Toulouse, mais évidemment le club travaille déjà à trouver un successeur à Franck Haise. Une quête qui a déjà commencé et qui a priori mène au Portugal, même si jusqu'au bout Arnaud Pouille a tout tenté pour convaincre les dirigeants de Rennes de ne pas couper la tête de Franck Haise après la défaite en Ligue Europa. Alors qu'il est lui-même sur la sellette, le président du Stade Rennais a en plus des relations de plus en plus compliquées avec le directeur sportif du club, Loïc Désiré. Face à la demande d'Arnaud Pouille, qui a demandé qu'on donne une ultime chance à l'entraîneur français, les Pinault qui mettent régulièrement la main à la poche, n'ont pas tremblé et ont prévenu ce dernier qu'il était hors de question que Franck Haise reste à son poste.

Doué et Pouille ne s'entendent plus du tout

Le Parisien confirme que le limogeage de ce dernier ne sera pas suffisant pour calmer la colère de l'actionnaire. Car les Pinault ont bien compris que la relation entre le président et le directeur sportif de leur club était devenue si mauvaise qu'elle remettait en cause le fonctionnement de l'équipe. « Les divergences entre les deux hommes ne semblent plus relever de simples désaccords ponctuels, ce qui n’a pas échappé au propriétaire, capable de trancher dans le vif à tout moment. Dans ce contexte, le départ de Haise pourrait bien ne constituer qu’une première secousse », précise le quotidien francilien.

Il est vrai qu'à force d'injecter chaque saison des dizaines de millions d'euros, sans vraiment obtenir des résultats extraordinaires, les Pinault pourraient commencer à avoir marre de tout ce cirque. C'est dans ce climat que depuis 48 heures le nom de Nicolas de Tavernost, actuel président du conseil de surveillance du Stade Rennais, est évoqué pour prendre la place d'Arnaud Pouille.