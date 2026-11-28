TV : beIN Sports récupère le PSG

Encore une certitude. Je suis sur le forum de Foot01 que depuis 3 semaines. Je n’ai jamais eu de compte. En fait tu crois ce que tu veux celà ne change rien pour moi. Si celà te fait plaisir et t'apaise alors OK FORREST. Ici je n’ai pas de copains... il y des gars qui connaissent le foot, il y les supporters sans jugements honnêtes etc et il y a Sergio le persécuté, l'homme qui voit des complots partout, l'homme qui fait une fixette sur le Quatari , qui connaît rien mais croit tout savoir sur tout. Mais comme tu nous l’a prédit dans 3 mois Foot01 n'existera plus.... rendez vous fin février 2027 Nostradamus