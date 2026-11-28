L'OM pourrait se séparer de plusieurs joueurs importants cet hiver lors du mercato. Amine Gouiri est notamment concerné, lui qui ne manque pas de prétendants.

L' Olympique de Marseille aura du pain sur la planche cet hiver lors du mercato. Le club phocéen est sous pression de la DNCG, qui souhaite voir les Marseillais procéder à de nouvelles ventes importantes afin d'assainir leurs finances. Les dirigeants du club étudient actuellement les meilleures options, même si Bruno Genesio est opposé au départ de certains éléments importants de son effectif. Reste désormais à savoir si l'entraîneur sera entendu. Car Amine Gouiri suscite de nombreuses convoitises...

Gouiri sur le départ, l'OM peut paniquer...

En plus du Bayern Munich, Tottenham est désormais entré dans la course pour recruter l'international algérien. C'est du moins ce que rapportent ces dernières heures plusieurs médias spécialisés, dont Sport Witness. Le profil du joueur plait beaucoup à Roberto De Zerbi, qui pourrait ainsi convaincre sa direction de passer à l'action dès le mercato hivernal. Pour se séparer de l'ancien joueur du Stade Rennais, d'autant plus en cours de saison, l'OM ne compte toutefois pas brader son attaquant et espérerait récupérer un joli chèque, de l'ordre de 30 millions d'euros. Reste à savoir si Tottenham sera disposé à s'aligner sur ce montant. Les Spurs disposent néanmoins de moyens financiers importants et pourraient donc avoir les arguments nécessaires pour rafler la mise.

Lire aussi Mercato OM : Anguissa à Marseille grâce à Paris

Roberto De Zerbi connaît très bien les difficultés financières de son ancienne équipe et apprécierait travailler de nouveau avec Amine Gouiri. L'attaquant pourrait donc être tenté par un nouveau défi et franchir un cap supplémentaire dans sa carrière dès les prochaines semaines. Beaucoup de choses pourraient évoluer à Marseille d'ici au mercato hivernal. Les supporters et observateurs du club phocéen devront donc suivre attentivement les prochains développements de ce dossier.