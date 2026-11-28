Les clubs de Ligue 1 ayant des moyens financiers limités, les primes attribuées dans les vestiaires après une victoire ont disparu. Désormais, ce sont des jours de repos que les entraîneurs accordent aux joueurs. Mais Bruno Genesio a confié qu'il n'était pas réellement adepte de ce genre de comportement à l'OM.

Le calendrier s'est intensifié pour l'Olympique de Marseille avec la Ligue 1, la Ligue Europa et bientôt la Coupe de France et les prochaines semaines vont donc mettre les organismes à rude épreuve. La trêve des confiseurs se rapproche, mais l'entraîneur de l'OM l'a confié à la veille du déplacement à Auxerre, même si son effectif enchaîne les matchs, il ne souhaite pas distribuer des jours de repos en dehors d'un cadre très précis. Bruno Genesio, qui a une longue expérience, estime qu'il ne faut pas rendre systématique le fait de donner des congrès en rab comme bonus, même s'il le fait parfois.

« Des jours de repos supplémentaires ? Ça peut m'arriver, mais pas sur un objectif à moyen terme. Ça peut m'arriver après un match, s'il y a eu un bon comportement et un bon résultat, de lâcher une demi-journée de repos supplémentaire ou un jour de repos supplémentaire. Mais en général, lorsque je donne du repos, c'est parce que j'estime qu'ils en ont besoin. Je ne le lie pas forcément à un résultat, sauf s'il y a eu un comportement qui n'est pas adapté », a précisé le technicien marseillais.

Genesio est droit dans ses bottes

Et inutile d'insister sur ce sujet, Bruno Genesio envoie un message très clair à son vestiaire. « Les périodes de repos sont très importantes pour récupérer physiquement, mais surtout pour avoir des moments où on sort un petit peu mentalement de cet enchaînement de matchs, de déplacements et de cette pression des résultats qu'on vit tous. Les plannings d'entraînement et les phases de repos ou de récupération qu'on accorde aux joueurs sont essentiellement liés à ça, et non pas aux résultats, parce que je trouve que ce ne serait pas logique », a prévenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Cette saison, et en dehors de Jeffrey De Lange, plusieurs joueurs ont déjà 16 matchs à leur actif, en plus de rencontres internationales. C'est le cas, par exemple, d'Amine Gouiri qui compte 1234 minutes de jeu ou bien d'Himad Abdelli qui a lui disputé 1.280 minutes avec l'OM cette saison et est le joueur de champ le plus utilisé depuis le début du championnat et de la Ligue Europa.