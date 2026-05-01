Leny Yoro et Manchester United, c’est déjà fini

Deux ans après son arrivée à Manchester United, Leny Yoro se dirige déjà vers la sortie. Les Red Devils ne retiennent pas le défenseur français qui pourrait être utilisé comme monnaie d’échange dans une opération avec le FC Barcelone.

Les statistiques sont parfois trompeuses et Leny Yoro (20 ans) en est la preuve. Cette saison, le défenseur central de Manchester United n’a pas à se plaindre de son utilisation. Ses 19 titularisations toutes compétitions confondues montrent que le Français participe activement à l’exercice des Red Devils. Mais l’ancien joueur du LOSC profite surtout de circonstances favorables.

Yoro n'a pas convaincu

Comme son prédécesseur Ruben Amorim, le manager intérimaire Michael Carrick n’est pas épargné par les blessures au sein de sa charnière centrale. Harry Maguire, Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez ont régulièrement fréquenté l’infirmerie, contrairement à Leny Yoro qui a pu enchaîner les matchs, sans forcément convaincre. L’international Espoirs tricolore a tendance à alterner le bon et le moins bon, avec des erreurs grossières et un manque d’agressivité face aux attaquants rugueux de Premier League.

Manchester United s’attendait à mieux de la part du défenseur recruté pour 62 millions d’euros en 2024, à l’époque où le Real Madrid avait été devancé sur ce dossier. Au moment de son arrivée, Leny Yoro avait tout de suite été adoubé par la légende Rio Ferdinand. Mais force est de constater que son successeur annoncé n’a pas la même réussite du côté d’Old Trafford. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les dirigeants mancuniens envisagent son départ cet été.

Selon le journaliste d’Attacking Football, Paddy Keogh, Manchester United pourrait accepter la proposition de Jorge Mendes. L’agent de Leny Yoro, qui représente aussi Alejandro Balde (22 ans), pousse pour un échange entre le défenseur central et le latéral gauche qui a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone. Manchester United est justement à la recherche d’un renfort pour le côté gauche de sa défense. En revanche, le Barça attend plutôt la signature d’un défenseur plus expérimenté comme Alessandro Bastoni (Inter Milan).