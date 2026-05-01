Yoro

Leny Yoro et Manchester United, c’est déjà fini

Premier League01 mai , 15:30
parEric Bethsy
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Deux ans après son arrivée à Manchester United, Leny Yoro se dirige déjà vers la sortie. Les Red Devils ne retiennent pas le défenseur français qui pourrait être utilisé comme monnaie d’échange dans une opération avec le FC Barcelone.
Les statistiques sont parfois trompeuses et Leny Yoro (20 ans) en est la preuve. Cette saison, le défenseur central de Manchester United n’a pas à se plaindre de son utilisation. Ses 19 titularisations toutes compétitions confondues montrent que le Français participe activement à l’exercice des Red Devils. Mais l’ancien joueur du LOSC profite surtout de circonstances favorables.

Yoro n'a pas convaincu

Comme son prédécesseur Ruben Amorim, le manager intérimaire Michael Carrick n’est pas épargné par les blessures au sein de sa charnière centrale. Harry Maguire, Matthijs de Ligt et Lisandro Martinez ont régulièrement fréquenté l’infirmerie, contrairement à Leny Yoro qui a pu enchaîner les matchs, sans forcément convaincre. L’international Espoirs tricolore a tendance à alterner le bon et le moins bon, avec des erreurs grossières et un manque d’agressivité face aux attaquants rugueux de Premier League.
Manchester United s’attendait à mieux de la part du défenseur recruté pour 62 millions d’euros en 2024, à l’époque où le Real Madrid avait été devancé sur ce dossier. Au moment de son arrivée, Leny Yoro avait tout de suite été adoubé par la légende Rio Ferdinand. Mais force est de constater que son successeur annoncé n’a pas la même réussite du côté d’Old Trafford. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que les dirigeants mancuniens envisagent son départ cet été.
Selon le journaliste d’Attacking Football, Paddy Keogh, Manchester United pourrait accepter la proposition de Jorge Mendes. L’agent de Leny Yoro, qui représente aussi Alejandro Balde (22 ans), pousse pour un échange entre le défenseur central et le latéral gauche qui a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone. Manchester United est justement à la recherche d’un renfort pour le côté gauche de sa défense. En revanche, le Barça attend plutôt la signature d’un défenseur plus expérimenté comme Alessandro Bastoni (Inter Milan).
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La perte de rabiot a ete énorme...lui ça va etre pareil ....ça sent pas bon encore pour la saison a venir .

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

Ouais mais bon ça leur fait plaisir de rappeler que MU a 50% même si c'est faux

Greenwood vendu, l'OM mise sur 85 millions d'euros

MU a pas 50% , ils ont entre 35 et 40 % , la première année c'était 50% , cette année c'est ca 2 ème année, le pourcentage baisse a partir de la seconde année

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Fred hermel n a pas un avis de vieux, de ceux qui prétendent que c était mieux avant, il a un avis de réac, voulant faire tâche dans l unanimité des commentaires. J ai utilisé pendant plus de 10 ans un vestiaire où Aldo platini avait écrit a la peinture sur les murs,"LE FOOT EST UN JEU OU L IMPORTANT EST DE METTRE UN BUT DE PLUS QUE L'ADVERSAIRE."

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
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3831911114047-7
13
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343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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