Arrivé à la surprise sur le banc de l'Olympique Lyonnais suite à la décision prise par Paulo Fonseca de rejoindre le Sporting, Carlos Vicens a prévenu les supporters qu'il était là pour un certain temps. L'entraîneur portugais n'a pas l'intention de ne faire qu'un bref passage dans la capitale des Gaules.

A l'image de la réaction courroucée de Corentin Tolisso, personne n'avait vu venir le départ de Paul Fonseca de l'OL, le technicien portugais préférant rejoindre son « club de coeur » quitte à planter Lyon en pleine saison. Exit donc Paulo Fonseca, que le club rhodanien avait pourtant soutenu pendant sa suspension XXL, et place à Carlos Vicens. Le technicien portugais de 42 ans le sait, il va falloir un peu de temps avant d'entrer dans le coeur des supporters lyonnais. Mais, à la veille du très important match contre l'AS Monaco, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a clairement fait savoir qu'il n'était pas là pour faire un simple passage. Sans citer Paulo Fonseca, les oreilles de ce dernier ont tout de même dû siffler très fort.

Carlos Vicens ne veut pas être de passage à Lyon

Face aux médias, Carlos Vicens s'est exprimé sur la durabilité des entraîneurs, lesquels doivent composer également avec des dirigeants qui sont de moins en moins patients. « C'est vrai que c'est difficile dans le football, où la patience n'est pas la norme, comme dans la société actuelle. Nous en avons conscience, le fait de rester dans un club est conditionné par les résultats. Si je suis venu ici, c'est parce que j'ai eu différentes rencontres et que je sens que je fais partie du projet. Le club sort d'une situation particulière et souhaite évoluer vers une nouvelle configuration. Je fais partie de ce processus et je suis très enthousiaste à l'idée d'en faire partie. Quoi qu'il arrive, même si je travaille pour le match suivant, je pense sur le long terme. Je suis content d'être au club et je souhaite m'inscrire dans la durée », a prévenu l'entraîneur arrivé il y a deux semaines à Lyon.

Pour ses débuts comme entraîneur de Lyon, Carlos Vicens a plutôt été convaincant puisque l'OL s'est imposé le week-end passé à Lille, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Même si le nul contre Lilleström n'a pas été à la hauteur des attentes, le technicien portugais a tout de même rassuré les supporters lyonnais, lesquels ne savaient pas sur quel pied danser après ce brutal changement intervenu contre toute attente.