Tenu en échec par l’AS Roma en Ligue des Champions cette semaine, le Paris Saint-Germain va vouloir retrouver la victoire ce week-end face à Lorient en championnat.

Quelle heure pour PSG - Lorient ?

samedi 28 novembre à 20h45 au Parc des Princes. L’arbitre sera Bastien Dechepy. Fin de série pour le PSG . Après avoir enchaîné 12 victoires de suite toutes compétitions confondues, que ce soit en L1 ou dans les grands matchs de Ligue des Champions, le club de la capitale française a été tenu en échec par la Roma en C1 mercredi (2-2). C’est donc avec l’envie de regagner à nouveau que le PSG recevra Lorient en championnat. Cette rencontre se jouera ceau Parc des Princes. L’arbitre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Lorient ?

Étonnamment placé au cœur du multiplex de la 12e journée de Ligue 1 samedi soir, ce match entre Paris et Lorient sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+ 3.

Les compos probables de PSG - Lorient :

Doublé par le Real Madrid et donc plus leader de la Ligue des Champions, le PSG est encore aux commandes du championnat de France. Premier devant son rival, le PFC, Paris veut continuer de prendre de l’avance pour s'assurer un bon matelas d’avance avant les grands rendez-vous de C1. Autant dire que le PSG n’aura pas d’autre ambition que de gagner samedi au Parc face à Lorient. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Doué ou Kvara.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mayulu, Godts.

Auteur d’une première partie de saison plutôt correcte, Lorient se situe dans le ventre mou du classement de la L1. Plus proche des places européennes, situées deux points devant, que de la zone rouge, six longueurs derrière, le club breton débarquera donc dans la capitale sans pression, juste avec l’envie de bien faire. Pour ce match, Alexandre Dujeux fera sans Bamba, Fadiga ou Katseris.

La compo probable de Lorient : Mvogo - Adjei, Talbi, Touré - Sylla, Cadiou, Avom, Kouassi - Makengo, Baldé, Bernardeau.