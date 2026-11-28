L'OL n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Lillestrøm jeudi soir en Ligue Europa. Une prestation décevante pour les hommes de Carlos Vicens et le public du Groupama Stadium.

L' OL a buté sur Lillestrøm jeudi en Ligue Europa et fait du surplace dans la compétition. Les Gones devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent aller loin en C3. Carlos Vicens a malgré tout retenu quelques éléments positifs de cette rencontre face à l'écurie norvégienne. L'Espagnol sait que son groupe n'aura toutefois pas le temps de cogiter : la réception de l'AS Monaco en Ligue 1 , dimanche soir, arrive déjà à grands pas. Nul doute que les joueurs de l'Olympique Lyonnais espéreront pouvoir compter sur un stade plein face au club de la Principauté. Car, jeudi soir, le compte n'y était pas du tout en Ligue Europa.

Le Groupama sonne de plus en plus creux en C3...

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais a en effet indiqué que la réception de Lillestrøm n'avait donné lieu qu'à 29 821 billets édités. Il s'agit de la pire affluence de la saison pour le club rhodanien. Le nombre réel de supporters présents dans les travées du Groupama Stadium pourrait même avoir été inférieur. La dernière fois qu'un match à domicile de l'OL avait attiré moins de 30 000 spectateurs remontait à janvier dernier, lors de la réception du PAOK.

De belles affiches en Ligue 1 attendent toutefois l'OL à domicile, avec notamment cette rencontre face à Monaco puis une contre l'OM. Le Groupama Stadium devrait donc retrouver une belle ambiance, mais la faible affluence enregistrée lors des matchs de Ligue Europa a tout de même de quoi interpeller. D'autant que ces tribunes clairsemées représentent aussi un manque à gagner pour un club qui a cruellement besoin de recettes supplémentaires afin de répondre aux fortes exigences de la DNCG.