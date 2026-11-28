« Messi, Neymar, Mbappé » : Zaïre-Emery n'a peur de personne
W. Zaire Emery
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Oui il veulent faire des stades de plus en grands mais en même temps ils sont de plus en plus loin, ca te revient plus cher en transport et parking que le billet
bah c est ça sa famille à lui
Lyon est 5e avec 3 défaites et 9 pts de retard et joue l'Europe, ce n'est pas un concurrent. Actuellement seul Paris FC pourrait faire figure comme tel, Monaco ayant totalement craqué et avait été le vrai concurrent sur le papier.
Lyon est 5e avec 3 défaites et 9 pts de retard et joue l'Europe, ce n'est pas un concurrent. Actuellement seul Paris FC pourrait faire figure comme tel, Monaco ayant totalement craqué et avait été le vrai concurrent sur le papier.
🤣😂🫵
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15