Warren Zaïre-Emery va jouer ce samedi contre Lorient son 200e match sous le maillot du Paris Saint-Germain alors qu'il n'a que 20 ans. Un record assez fou pour le milieu de terrain du PSG dont la discrétion ne masque toutefois pas la détermination. Certaines stars passées par Paris peuvent en témoigner.

Arrivé au Paris Saint-Germain alors qu'il n'avait que huit ans, Warren Zaïre-Emery a gravi toutes les marches pour douze ans plus tard être en passe de jouer sa 200e rencontre avec son club à l'occasion de la réception de Lorient. Une performance que Le Parisien souligne en faisant remarquer qu'un autre joueur formé au PSG, Adrien Rabiot, avait lui 23 ans au moment de célébrer son 200e match avec le club de la capitale. La carrière de l'international tricolore est d'autant plus folle que jamais Warren Zaïre-Emery n'a fait parler de lui pour autre chose que le football, ses performances étant suffisantes pour convaincre les entraîneurs qui se sont succédé au PSG de lui faire confiance.

A quelques heures d'atteindre cette barre symbolique, Warren Zaïre-Emery sait que Luis Enrique place une confiance énorme en lui. L'entraîneur asturien l'a d'ailleurs confié à la veille du match contre Lorient, son milieu de terrain de 20 ans « est un joueur différent avec beaucoup de qualités professionnelles et humaines. C’est un vrai plaisir d’avoir un tel joueur. » Et le coach du Paris Saint-Germain a même confirmé que le natif de Montreuil sera bien titulaire face aux Merlus à cette occasion. Luis Enrique n'est pas le seul à penser cela de Warren Zaïre-Emery lequel a toujours réussi à se faire une place dans le vestiaire parisien, y compris quand le club de la capitale empilait les stars. Pas de quoi affôler le Titi.

« À l’entraînement, il se retrouvait aux côtés de Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos et il n’avait peur de personne. La pression glissait sur lui et il était déjà l’un des meilleurs alors qu’il avait 16-17 ans », témoigne un cadre du Paris Saint-Germain de l'époque dans le quotidien francilien. Pour le PSG, Warren Zaïre-Emery est d'autant plus un sujet de satisfaction que forcément il donne l'exemple à suivre à l'ensemble du centre de formation. Les jeunes Parisiens savent que s'ils font bien leur travail, alors leur avenir peut s'inscrire dans la durée au Paris SG.