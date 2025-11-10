ICONSPORT_260371_0217
PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre

PSG10 nov. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG est toujours à l'affût sur le marché des transferts, surtout lorsqu'il s'agit de recruter des jeunes cracks. Les champions d'Europe pourraient bien finir par trouver leur bonheur du côté de Crystal Palace. 
Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment voulu bousculer son effectif l'été dernier lors de l'intersaison. Luis Enrique souhaitait avant tout miser sur la stabilité. Mais les choses changent bien vite dans le monde du football et compte tenu des grosses absences auxquelles le club de la capitale fait face, il ne serait pas étonnant de voir le PSG être actif cet hiver au mercato. Et en plus de cela, Luis Campos placerait déjà ses pions pour des recrues qui pourraient débarquer l'été prochain. Un joueur plait particulièrement en Premier League du côté de Crystal Palace, à savoir Adam Wharton. 

Wharton plus convoité que jamais 

Selon les informations de TBR Football, le club londonien sait d'ailleurs que garder sa jeune pépite anglaise de 21 ans sera de plus en plus compliqué plus les mois vont passer. Surtout que du beau monde est là pour le recruter. Le club de la capitale en fait partie. Crystal Palace ne fera en tout cas aucun cadeau aux équipes intéressées. Les Eagles comptent se battre pour le garder et ne négocieront pas en-dessous des 60 millions d'euros. Outre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également dans le coup. 

Adam Wharton veut pour le moment continuer sa progression à Palace et ne pas trop se polluer la tête avec son avenir. Son désir est d'avant tout mettre les chances de son côté afin de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'Angleterre. Mais il est conscient que du beau monde l'attend. Au PSG, Wharton sait en plus qu'il serait sous les ordres d'un entraineur qui adore faire progresser les jeunes joueurs. Les exemples de réussite sont nombreux ces derniers mois dans la capitale. 
