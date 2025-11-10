ICONSPORT_275756_0114
Gonçalo Ramos - PSG

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

OL10 nov. , 15:40
parClaude Dautel
La tension est montée d'un cran dimanche soir au coup de sifflet final du match OL-PSG. Une bagarre a éclaté en bas d'un virage, et elle s'est poursuivie à la sortie du Groupama Stadium. Gonçalo Ramos et un supporter parisien ont fait monter la température.
Après le but de Joao Neves qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain à l'ultime seconde du match, Gonçalo Ramos est venu célébrer tout seul devant le virage lyonnais. L'attaquant des champions d'Europe chambrant très fort les supporters adverses. Cette scène n'a pas échappé aux joueurs de l'OL et surtout à Martin Satriano, qui est venu dire au joueur portugais ce qu'il pensait de son attitude provocatrice. Tandis que sur le terrain, Benoit Bastien sortait des avertissements pour ramener le calme, en bas du virage, cela parait en sucette, car un supporter du PSG a fêté ce but de manière un peu trop ostensible. Car même si les fans parisiens étaient interdits pour ce match, forcément des petits malins s'étaient procurés des tickets, comme cela avait également été le cas lors du déplacement de l'OL à Jean-Bouin il y a deux semaines.

Gonçalo Ramos a poussé loin la provocation

Face au début de bagarre en bas du virage, des stadiers sont rapidement intervenus, évitant ainsi que tout cela ne tourne au chaos et que le supporter qui avait célébré le but de Neves finisse en sale état. Mais, dès la sortie du stade, de nouveaux incidents violents ont éclaté entre des Ultras lyonnais et des supporters du Paris Saint-Germain. Des bagarres ont éclaté entre plusieurs supporters des deux clubs sans qu'heureusement, il n'y ait eu le moindre blessé à déplorer. Bien évidemment, cela ne va pas inciter les autorités à changer d'avis la saison prochaine lorsque le PSG viendra à Lyon. Et inversement cette saison, il est clairement inenvisageable que l'OL se déplace avec ses fans au Parc des princes lors du match retour de Ligue 1.
Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

