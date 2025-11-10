OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage