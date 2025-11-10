PSG : Un problème Kvaratskhelia à Paris ?

Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG a fait tomber l'OL. La prestation de Khvicha Kvaratskhelia n'aura pas plu à tout le monde chez les observateurs.

Le Paris Saint-Germain s'en est sorti face à l'OL ce dimanche soir en Ligue 1 du côté du Groupama Stadium. Le club de la capitale pourra remercier Joao Neves, buteur sur corner dans les derniers instants de ce choc. Auparavant, les débats étaient très serrés entre deux formations amputées de gros joueurs. Côté PSG, Khvicha Kvaratskhelia était bien présent et a même inscrit le deuxième but des champions d'Europe. Mais s'il y a bien un observateur pas convaincu par les dernières prestations du Géorgien en Ligue 1, c'est Walid Acherchour.

Kvaratskhelia se fait secouer

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l'ancien joueur du Napoli : « J'aime beaucoup le joueur et sa mentalité. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de se taper le joueur version 2 du Napoli. Il avait commencé très fort... La fatigue ? Il n'a pas beaucoup joué en début de saison dernière. J'ai l'impression qu'il n'en a rien à cirer de la Ligue 1. (...) Il jouait à gauche. J'aimerais bien ouvrir le dossier Kvaratskhelia. Hormis son but, ce qu'il fait est insuffisant. Contre Nice, il avait la main dans le slip. On doit avoir un minimum d'exigence. On le fait avec Barcola mais on doit le faire avec Kvara. Il peut faire deux ou trois matchs pour montrer un peu ».

