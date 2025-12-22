endrick vire du real le responsable est connu iconsport 237014 0278 387541
Endrick - Kylian Mbappé - Real Madrid

Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !

OL22 déc. , 19:30
parClaude Dautel
1
Ce n'est pas un scoop, mais L'Equipe vient d'officialiser l'accord total entre le Real Madrid et l'OL pour la venue d'Endrick sous forme de prêt sans option d'achat.
Révélée par Fabrizio Romano il y a plusieurs semaines, la signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais est désormais imminente. En effet, Hugo Guillemet annonce dans le quotidien sportif que l'avant-centre brésilien va signer son contrat d'ici 48 heures. Ce contrat prévoit un prêt de six mois d'Endrick, et qu'il n'y aura pas d'option d'achat possible pour l'OL, conformément aux demandes du joueur et du Real Madrid. Comme cela avait été révélé par la presse espagnole, l'attaquant brésilien sera là le 29 décembre pour la reprise de l'entraînement, même si officiellement il ne sera sous contrat avec l'Olympique Lyonnais que le 1er janvier prochain.

L'OL veut qu'Endrick soit qualifié pour le match contre Monaco

Pour réussir cet énorme coup, l'OL va débourser 1 million d'euros, ce qui correspond à peu près à la moitié du salaire d'Endrick au Real Madrid. Le quotidien sportif ne précise pas si une clause du contrat impose à Paulo Fonseca de titulariser le joueur brésilien sur un certain nombre de matchs de Ligue 1 et d'Europa League. Mais, tout est désormais bouclé depuis quelques heures entre le club espagnol, l'OL et Endrick, et rien ne va désormais s'opposer à la signature de l'ancien joueur de Palmeiras.

Derniers commentaires

L2 : Match gagné pour le Red Star à Bastia, l'ASSE recule

A quand l exclusion totale des clubs corses ? Qu’ils fassent un championnat entre eux

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Sont salaire est de 18 M annuel, donc c'est impossible pour L OM

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

Ça serait un coup énorme, mais impossible vue sont gros salaires ; et aussi il est pas libre, et puis L OM a déjà du monde en milieu de terrain

Bernardo Silva à l’OM, Benatia n’a peur de rien

ca serait oui a 1000%

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

La liga est sans conteste le championnat le plus faible et. le plus indigeste de ceux. qu´on retransmet . IL faut attendre les ´phases finales du championship .ON VERRA..

