Accord OL-Madrid, Endrick va signer avant Noël !

Ce n'est pas un scoop, mais L'Equipe vient d'officialiser l'accord total entre le Real Madrid et l'OL pour la venue d'Endrick sous forme de prêt sans option d'achat.

Révélée par Fabrizio Romano il y a plusieurs semaines, la signature d'Endrick à l'Olympique Lyonnais est désormais imminente. En effet, Hugo Guillemet annonce dans le quotidien sportif que l'avant-centre brésilien va signer son contrat d'ici 48 heures. Ce contrat prévoit un prêt de six mois d'Endrick, et qu'il n'y aura pas d'option d'achat possible pour l'OL, conformément aux demandes du joueur et du Real Madrid. Comme cela avait été révélé par la presse espagnole, l'attaquant brésilien sera là le 29 décembre pour la reprise de l'entraînement, même si officiellement il ne sera sous contrat avec l'Olympique Lyonnais que le 1er janvier prochain.

L'OL veut qu'Endrick soit qualifié pour le match contre Monaco

Pour réussir cet énorme coup, l'OL va débourser 1 million d'euros, ce qui correspond à peu près à la moitié du salaire d'Endrick au Real Madrid. Le quotidien sportif ne précise pas si une clause du contrat impose à Paulo Fonseca de titulariser le joueur brésilien sur un certain nombre de matchs de Ligue 1 et d'Europa League. Mais, tout est désormais bouclé depuis quelques heures entre le club espagnol, l'OL et Endrick, et rien ne va désormais s'opposer à la signature de l'ancien joueur de Palmeiras.

Détail révélé par Hugo Guillemet, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais souhaitent qu'Endrick soit dans le groupe pour le match de Ligue 1 contre l'AS Monaco, programmé le 3 janvier. Le timing est très juste sur le plan administratif. Mais l'OL pense pouvoir convaincre la LFP de qualifier le Brésilien pour ce choc du Championnat. Le club de Michele Kang va donc frapper un énorme coup dès le 1er janvier en apportant le renfort offensif tant attendu par les supporters rhodaniens. A Endrick de confirmer en France qu'il mérite bien sa place dans l'équipe du Brésil pour le Mondial 2026.