PSG : Luis Enrique valide une arrivée à 65 ME

Le PSG a déjà des idées en tête pour se renforcer l’été prochain sur le marché des transferts. Le profil de Bruno Fernandes est notamment étudié en interne par le club de la capitale.

Au PSG , on vise encore des trophées prestigieux en cette fin de saison. Mais la direction travaille déjà en coulisses afin de recruter lors du prochain mercato estival. De nombreux profils sont supervisés par les champions d’Europe. Luis Enrique est très exigeant et souhaite bâtir son équipe autour de jeunes joueurs. Toutefois, des exceptions peuvent exister. Ainsi, le PSG serait particulièrement intéressé par la possibilité de recruter Bruno Fernandes, qui pourrait quitter Manchester United et son projet encore flou dans les prochaines semaines.

Le PSG valide à tous les étages ?

Ces dernières heures, l’existence d’une clause dans le contrat du Portugais a été révélée. Elle lui permettrait de quitter les Red Devils pour un club étranger contre une somme estimée à 65 millions d’euros. Le PSG fait partie des clubs intéressés, et ce montant ne représenterait pas un obstacle pour les pensionnaires du Parc des Princes. Restait à savoir si Luis Enrique validait la piste du joueur de 31 ans. Selon les dernières informations de Fichajes, l’Espagnol est séduit par le profil de l’ancien joueur du Sporting. L’idée est de l’associer à ses compatriotes João Neves et Vitinha au milieu de terrain. Pour Luis Enrique, l’arrivée de Bruno Fernandes permettrait d’apporter davantage de maîtrise dans l’entrejeu.

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Paris est toujours attentif aux opportunités de marché, et celle-ci est perçue comme idéale pour se renforcer à un prix raisonnable avec un joueur expérimenté, encore motivé à remporter les plus grands trophées et séduit par le projet parisien. À noter que la Saudi Pro League est également sur les rangs pour tenter d’attirer Bruno Fernandes. Le PSG devra donc agir rapidement s’il souhaite boucler ce dossier XXL au milieu de terrain.