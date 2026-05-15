CdM : La liste de la Belgique avec cinq joueurs de Ligue 1

Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi sa liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Cinq joueurs de Ligue 1 sont convoqués.

Brillants avec Lille cette saison, Thomas Meunier, Nathan Ngoy et Matias Fernandez-Pardo seront à la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été. C’est également le cas de Diego Moreira et de Mike Pendes (Strasbourg). Ils accompagneront des visages plus connus des Diables Rouges comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Thibault Courtois, qui font évidemment partie de la liste belge concoctée par Rudi Garcia.

La liste de la Belgique :

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid, ESP), Senne Lammens (M. United, ANG), Mike Penders (Strasbourg)

Défenseurs : K. De Winter (AC Milan, ITA), T. Castagne (Fulham, ANG), T. Meunier (LOSC), Z. Debast (S. Portugal), A. Theate (E. Francfort), Brandon Mechele (C. Bruges, BEL), N. Ngoy (LOSC), M. De Cuyper (Brighton, ANG), Joaquim Seys (C. Bruges, BEL)

Milieux : Kevin De Bruyne (Naples, ITA), Amadou Onana (A. Villa, ANG), Hans Vanaken (C. Bruges, BEL), Y. Tielemans (A. Villa, ANG), Nicolas Raskin (G. Rangers, ECO), Axel Witsel (Gerone, ESP)

Attaquants : R. Lukaku (Naples, ITA), M. Fernandez-Pardo (LOSC), Dodi Lukebakio (Benfica, POR), C. De Ketelaere (A. Bergame, ITA), Jeremy Doku (M. City, Ang), Leandro Trossard (Arsenal, ANG), Alexis Saelemaekers (AC Milan, ITA), D. Moreira (Strasbourg)