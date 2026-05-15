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Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

OL15 mai , 13:47
parCorentin Facy
1
Diminué contre Toulouse le week-end dernier, Tyler Morton est forfait pour le dernier match de la saison face à Lens ce dimanche.
L’Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce dimanche face à Lens au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent encore se qualifier directement en Ligue des Champions en doublant Lille lors de cette ultime journée. Pour cela, il faudra impérativement l’emporter face aux Sang et Or en attendant de connaître le résultat des Dogues à domicile contre l’AJ Auxerre. Pour cette rencontre à fort enjeu, l’entraîneur de l’OL sera néanmoins privé d’un de ses tauliers. Diminué contre Toulouse le week-end dernier, Tyler Morton sera forfait comme Paulo Fonseca l’a révélé en conférence de presse ce vendredi.
« Concernant les absents, on a Tyler Morton. Lors du dernier match, il a joué en étant diminué (pubalgie) et ne sera pas prêt pour ce dimanche. Rémi Himbert, lui, est disponible » a indiqué Paulo Fonseca, lequel sera contraint de trancher et de faire de nouveaux choix au milieu de terrain pour compenser l’absence de son stratège anglais. Reste à savoir si Tyler Morton a disputé le week-end dernier à Toulouse son dernier match avec l’OL, lui dont le nom revient déjà avec insistance dans l’optique d’un potentiel départ lors du prochain mercato.
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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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