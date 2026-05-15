Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

Diminué contre Toulouse le week-end dernier, Tyler Morton est forfait pour le dernier match de la saison face à Lens ce dimanche.

L’ Olympique Lyonnais joue son avenir européen ce dimanche face à Lens au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca peuvent encore se qualifier directement en Ligue des Champions en doublant Lille lors de cette ultime journée. Pour cela, il faudra impérativement l’emporter face aux Sang et Or en attendant de connaître le résultat des Dogues à domicile contre l’AJ Auxerre. Pour cette rencontre à fort enjeu, l’entraîneur de l’OL sera néanmoins privé d’un de ses tauliers. Diminué contre Toulouse le week-end dernier, Tyler Morton sera forfait comme Paulo Fonseca l’a révélé en conférence de presse ce vendredi.

« Concernant les absents, on a Tyler Morton. Lors du dernier match, il a joué en étant diminué (pubalgie) et ne sera pas prêt pour ce dimanche. Rémi Himbert, lui, est disponible » a indiqué Paulo Fonseca, lequel sera contraint de trancher et de faire de nouveaux choix au milieu de terrain pour compenser l’absence de son stratège anglais. Reste à savoir si Tyler Morton a disputé le week-end dernier à Toulouse son dernier match avec l’OL, lui dont le nom revient déjà avec insistance dans l’optique d’un potentiel départ lors du prochain mercato.