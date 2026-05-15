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Le PSG champion d’Europe, Verratti dévoile son rôle

PSG15 mai , 14:00
parEric Bethsy
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Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti se réjouit de la trajectoire du club francilien. Le milieu italien estime qu’il a contribué à la réussite des Parisiens en Ligue des Champions.
Marco Verratti n’est pas jaloux. Au contraire, l’Italien savoure l’évolution du Paris Saint-Germain depuis son départ en 2023. L’ancien Parisien a multiplié les échecs en Ligue des Champions et se réjouit de voir le club de la capitale au sommet européen. Il faut dire que le finaliste de l’édition 2019-2020 juge sa génération impliquée dans la réussite des hommes de Luis Enrique.
C'est le résultat d'un travail de plusieurs années
- Marco Verratti
« Je pense que ce sont deux époques du football légèrement différentes, a commenté Marco Verratti dans un entretien accordé à The National News. Quand le PSG a lancé le projet, ça a toujours été un projet très ambitieux dans lequel ils voulaient remporter tous les trophées chaque année. Ils ont finalement réussi à remporter cette Ligue des Champions, c'est le seul trophée qui leur manquait. »
« Il y a des différences parce que ce sont des joueurs différents, mais c'est aussi lié à la manière dont le football a évolué avec le temps, a expliqué le milieu d’Al-Duhail au Qatar. Aujourd'hui, c'est une équipe et un club qui méritent d'être là où ils sont. Je pense que c'est le résultat d'un travail de plusieurs années qui a permis à ce club de devenir incroyable, un club avec une identité très forte et reconnue dans le monde entier. C'est ce qui est le plus gratifiant. »
La satisfaction de Marco Verratti s’explique aussi par la présence de Vitinha et João Neves, deux milieux qui lui rappellent des souvenirs. « Aujourd'hui, j'adore les deux. J'adore Vitinha et João Neves parce qu'ils font la même taille que moi. On a un peu le même style de jeu et la même manière de voir le football. Ce sont des joueurs très importants pour le club et je prends du plaisir à les regarder jouer », a confié le fervent supporter du Paris Saint-Germain.
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ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

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Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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