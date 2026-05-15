Le PSG champion d’Europe, Verratti dévoile son rôle

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti se réjouit de la trajectoire du club francilien. Le milieu italien estime qu’il a contribué à la réussite des Parisiens en Ligue des Champions.

Marco Verratti n’est pas jaloux. Au contraire, l’Italien savoure l’évolution du Paris Saint-Germain depuis son départ en 2023. L’ancien Parisien a multiplié les échecs en Ligue des Champions et se réjouit de voir le club de la capitale au sommet européen. Il faut dire que le finaliste de l’édition 2019-2020 juge sa génération impliquée dans la réussite des hommes de Luis Enrique.

C'est le résultat d'un travail de plusieurs années - Marco Verratti

« Je pense que ce sont deux époques du football légèrement différentes, a commenté Marco Verratti dans un entretien accordé à The National News. Quand le PSG a lancé le projet, ça a toujours été un projet très ambitieux dans lequel ils voulaient remporter tous les trophées chaque année. Ils ont finalement réussi à remporter cette Ligue des Champions, c'est le seul trophée qui leur manquait. »

« Il y a des différences parce que ce sont des joueurs différents, mais c'est aussi lié à la manière dont le football a évolué avec le temps, a expliqué le milieu d’Al-Duhail au Qatar. Aujourd'hui, c'est une équipe et un club qui méritent d'être là où ils sont. Je pense que c'est le résultat d'un travail de plusieurs années qui a permis à ce club de devenir incroyable, un club avec une identité très forte et reconnue dans le monde entier. C'est ce qui est le plus gratifiant. »

La satisfaction de Marco Verratti s’explique aussi par la présence de Vitinha et João Neves, deux milieux qui lui rappellent des souvenirs. « Aujourd'hui, j'adore les deux. J'adore Vitinha et João Neves parce qu'ils font la même taille que moi. On a un peu le même style de jeu et la même manière de voir le football. Ce sont des joueurs très importants pour le club et je prends du plaisir à les regarder jouer », a confié le fervent supporter du Paris Saint-Germain.