OM : Une statue pour Greenwood à Marseille, il valide

Marseille peut encore espérer la Ligue Europa la saison prochaine. Pour cela, les hommes d’Habib Beye devront disposer du Stade Rennais ce dimanche. L’OM doit compter sur un Mason Greenwood en forme.

L’Olympique de Marseille peut encore sauver sa fin de saison ce dimanche. À l’occasion de la 34e et dernière journée de championnat, les Olympiens reçoivent le Stade Rennais au Vélodrome. Si une qualification en Ligue des champions est désormais impossible, celle en Europa League est entre les mains des Marseillais. Les hommes d’Habib Beye doivent s’imposer contre les Bretons pour terminer la saison lors de la dernière à domicile d’une année plus que compliquée.

Symbole de cet OM moribond, l’Anglais Mason Greenwood semble légèrement déconnecté du projet olympien sur cette fin de saison. La semaine passée contre Le Havre, l’ancien mancunien a retrouvé le chemin des filets sur pénalty, son premier but depuis sept matchs. Il a néanmoins été au coeur de nombreuses polémiques, sur son attitude, et sa mauvaise relation avec Habib Beye.

Greenwood, l’élément « brillant »

Greenwood qui a de grandes chances de disputer son dernier match sous le maillot du club de la cité phocéenne ce dimanche. Sur le départ cet été, l’Anglais va terminer l’exercice 2025-2026 en tant que meilleur buteur du club cette saison. Un statut qui lui vaut les louanges des anciennes gloires marseillaises, à l’image de Chris Waddle. L’homme aux 140 apparitions sous la tunique de Marseille n’a pas hésité à encenser son compatriote.

« Depuis son arrivée, il joue bien. Il est performant et régulier. Il marque régulièrement, il contribue souvent aux buts […] S’il devait un jour quitter Marseille, plusieurs clubs seraient intéressés par Mason. Il a été excellent à Marseille. Ce club a été très irrégulier ces deux ou trois dernières années. Il a manqué de constance, même s’il termine régulièrement dans le top 5, voire le top 4, il se retrouve en bonne position, puis il s’effondre, avant de revenir en force. Il a été l’un des éléments les plus brillants de l’équipe, » explique l’ancien international anglais, qui aimerait qu'on reconnaisse au moins l'apport énorme de l'ancien de Manchester United sur les deux dernières années à Marseille. Dimanche, l’OM devra compter sur un bon Greenwood pour tenter de renverser le Stade Rennais.