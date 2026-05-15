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OM : Une statue pour Greenwood à Marseille, il valide

OM15 mai , 13:40
parNathan Hanini
2
Marseille peut encore espérer la Ligue Europa la saison prochaine. Pour cela, les hommes d’Habib Beye devront disposer du Stade Rennais ce dimanche. L’OM doit compter sur un Mason Greenwood en forme.
L’Olympique de Marseille peut encore sauver sa fin de saison ce dimanche. À l’occasion de la 34e et dernière journée de championnat, les Olympiens reçoivent le Stade Rennais au Vélodrome. Si une qualification en Ligue des champions est désormais impossible, celle en Europa League est entre les mains des Marseillais. Les hommes d’Habib Beye doivent s’imposer contre les Bretons pour terminer la saison lors de la dernière à domicile d’une année plus que compliquée.
Symbole de cet OM moribond, l’Anglais Mason Greenwood semble légèrement déconnecté du projet olympien sur cette fin de saison. La semaine passée contre Le Havre, l’ancien mancunien a retrouvé le chemin des filets sur pénalty, son premier but depuis sept matchs. Il a néanmoins été au coeur de nombreuses polémiques, sur son attitude, et sa mauvaise relation avec Habib Beye.

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Greenwood, l’élément « brillant »

Greenwood qui a de grandes chances de disputer son dernier match sous le maillot du club de la cité phocéenne ce dimanche. Sur le départ cet été, l’Anglais va terminer l’exercice 2025-2026 en tant que meilleur buteur du club cette saison. Un statut qui lui vaut les louanges des anciennes gloires marseillaises, à l’image de Chris Waddle. L’homme aux 140 apparitions sous la tunique de Marseille n’a pas hésité à encenser son compatriote.
« Depuis son arrivée, il joue bien. Il est performant et régulier. Il marque régulièrement, il contribue souvent aux buts […] S’il devait un jour quitter Marseille, plusieurs clubs seraient intéressés par Mason. Il a été excellent à Marseille. Ce club a été très irrégulier ces deux ou trois dernières années. Il a manqué de constance, même s’il termine régulièrement dans le top 5, voire le top 4, il se retrouve en bonne position, puis il s’effondre, avant de revenir en force. Il a été l’un des éléments les plus brillants de l’équipe, » explique l’ancien international anglais, qui aimerait qu'on reconnaisse au moins l'apport énorme de l'ancien de Manchester United sur les deux dernières années à Marseille. Dimanche, l’OM devra compter sur un bon Greenwood pour tenter de renverser le Stade Rennais.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs31
Buts16
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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