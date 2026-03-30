PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

En réponse aux propos du nouveau maire de Paris, qui souhaite rapidement trouver un accord avec le PSG pour la vente du Parc des Princes, le club de la capitale a lui décidé de prendre encore un peu son temps pour une raison très simple.

France-Info, Invité de Emmanuel Grégoire a tendu la main à Nasser Al-Khelaifi en annonçant qu'il voulait finaliser la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain avant la fin de l'été. Une accélération brutale dans un dossier dont le président qatari du PSG avait fait une priorité, sauf que depuis plusieurs mois, les dirigeants des champions d'Europe travaillent déjà sur deux autres pistes pour construire un stade et des installations commerciales qu'ils ne pourront jamais faire même en restructurant le Parc des Princes. Car le stade de la porte de Saint-Cloud est enclavé dans un quartier que les habitants ne veulent pas voir se transformer en PSG Land. C'est pour cela que, selon Le Parisien , du côté des dirigeants parisiens, on ne se précipitera pas dans le bureau du maire socialiste de la capitale.

Le PSG ne va pas se précipiter

Nasser Al-Khelaifi est conscient que le Collectif Ultras Paris et l'essentiel des abonnés du PSG souhaitent rester au Parc des Princes et qu'un départ ne se fera qu'à contrecoeur Pourtant, le patron qatari souhaite avancer dans les dossiers Poissy et Massy avant de faire un choix final pour le futur stade de son équipe. Forcément, du côté de Doha, on apprécie de voir qu'Emmanuel Grégoire soit dans une position plus favorable à l'encontre du Paris SG que ne l'était Anne Hidalgo. Mais cela n'empêche pas les champions d'Europe de prendre leur temps dans un dossier dont le coût sera colossal, puisque la construction d'un nouveau stade pourrait atteindre le montant de 1 milliard d'euros.

Si Emmanuel Grégoire souhaite parapher un accord de vente avec le PSG d'ici l'été prochain, Laurent Perrin, qui suit l'actualité du club de foot de la capitale, estime lui que Nasser Al-Khelaifi n'aura pas fait son choix avant le mois de septembre. Et si un accord doit intervenir avec le maire de Paris, alors ce sera plutôt à l'automne, voire même un peu plus tard dans l'année.