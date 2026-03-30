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PSG : La réponse choc faite au maire de Paris

PSG30 mars , 20:30
parClaude Dautel
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En réponse aux propos du nouveau maire de Paris, qui souhaite rapidement trouver un accord avec le PSG pour la vente du Parc des Princes, le club de la capitale a lui décidé de prendre encore un peu son temps pour une raison très simple.
Invité de France-Info, Emmanuel Grégoire a tendu la main à Nasser Al-Khelaifi en annonçant qu'il voulait finaliser la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain avant la fin de l'été. Une accélération brutale dans un dossier dont le président qatari du PSG avait fait une priorité, sauf que depuis plusieurs mois, les dirigeants des champions d'Europe travaillent déjà sur deux autres pistes pour construire un stade et des installations commerciales qu'ils ne pourront jamais faire même en restructurant le Parc des Princes. Car le stade de la porte de Saint-Cloud est enclavé dans un quartier que les habitants ne veulent pas voir se transformer en PSG Land. C'est pour cela que, selon Le Parisien, du côté des dirigeants parisiens, on ne se précipitera pas dans le bureau du maire socialiste de la capitale.

Le PSG ne va pas se précipiter

Nasser Al-Khelaifi est conscient que le Collectif Ultras Paris et l'essentiel des abonnés du PSG souhaitent rester au Parc des Princes et qu'un départ ne se fera qu'à contrecoeur Pourtant, le patron qatari souhaite avancer dans les dossiers Poissy et Massy avant de faire un choix final pour le futur stade de son équipe. Forcément, du côté de Doha, on apprécie de voir qu'Emmanuel Grégoire soit dans une position plus favorable à l'encontre du Paris SG que ne l'était Anne Hidalgo. Mais cela n'empêche pas les champions d'Europe de prendre leur temps dans un dossier dont le coût sera colossal, puisque la construction d'un nouveau stade pourrait atteindre le montant de 1 milliard d'euros.

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Si Emmanuel Grégoire souhaite parapher un accord de vente avec le PSG d'ici l'été prochain, Laurent Perrin, qui suit l'actualité du club de foot de la capitale, estime lui que Nasser Al-Khelaifi n'aura pas fait son choix avant le mois de septembre. Et si un accord doit intervenir avec le maire de Paris, alors ce sera plutôt à l'automne, voire même un peu plus tard dans l'année.
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« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

t es tellement drole. continues surtout. on se marre trop toi et ton pote mytho atton. vous faites une belle paire..

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4 ans qu il casse les couillles et maintenant que le maire lui mange ds la main, il va prendre son temps mdrr. comment se foutre du monde. heureusement qu il paie bien

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c est normal. on se fout tellement de ta tronche de mytho.... on espere tjs que tu restes

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Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !

Selon les informations d’Ici Paris Île-de-France : "Le PSG a pris note de la sortie médiatique au sujet de la vente du Parc des Princes d'Emmanuel Grégoire. Les dirigeants du club entendent et comprennent bien la forte volonté de l'équipe municipale de garder le PSG dans son mythique stade, mais comme nous l'a indiqué un proche du dossier, pour l'instant, le PSG n'envisage que deux options pour son futur stade : Massy et Poissy. Le Parc des Princes pourrait redevenir une option si, et seulement si, le conseil de Paris acte la possibilité d'acheter le stade parisien à un prix acceptable. Emmanuel Grégoire compte mettre ce point à l'ordre du jour du premier conseil de sa mandature, en avril. Autre point qu'il ne faut pas négliger, le PSG a son propre calendrier dans son étude des options possibles pour son futur stade. Automne 2026, le club prendra une décision sur son choix de futur stade… et pas avant."

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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