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PSG : Luis Enrique se fait recaler par un célèbre argentin

PSG : Luis Enrique se fait recaler par un célèbre argentin

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est à l'affût dans plusieurs dossiers concernant de jeunes joueurs à fort potentiel. Gianluca Prestianni est notamment courtisé par le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain nourrit de grandes ambitions pour l'avenir de son équipe. Luis Enrique veut notamment pouvoir compter sur des joueurs déterminés à remporter les plus beaux trophées dans la capitale et disposés à s'intégrer dans un collectif fort. L'entraîneur espagnol du PSG souhaite également miser sur la jeunesse. Plusieurs pépites ont eu leur chance ces derniers mois et, forcément, cela donne envie à certains joueurs de rejoindre les champions d'Europe. Ces dernières heures, un intérêt pour Gianluca Prestianni a filtré dans la presse. L'Argentin de Benfica pourrait représenter une belle opportunité pour le club de la capitale, même si les Portugais ne comptent pas se laisser faire dans ce dossier.

Prestianni au PSG, c'est déjà mort ? 

Selon les déclarations du président de Benfica, Rui Costa, un accord serait désormais proche entre le club portugais et l'Argentin pour... une prolongation de contrat. Sauf rebondissement, le joueur de 20 ans devrait signer un nouveau bail jusqu'en juin 2031 avec le club de la capitale portugaise. De quoi verrouiller son avenir pour encore un bon moment. À moins que le PSG ne décide de frapper un grand coup en proposant à Benfica le montant nécessaire pour le convaincre de céder son joueur. Mais Luis Enrique est rarement enclin à surpayer les joueurs convoités, ce qui pourrait compliquer la venue de Prestianni chez les champions d'Europe en titre.

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À noter que d'autres grands clubs européens sont également intéressés par le profil de l'ancien joueur de Vélez Sarsfield. Benfica devra donc avoir les épaules solides pour le conserver encore longtemps. Mais les Aigles ne comptent pas se laisser faire et sont désormais proches d'envoyer un signal fort à leurs prétendants.
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