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ASSE : Les Verts veulent gagner la Ligue 2 et la Coupe de France
Cathro

ASSE : Les Verts veulent gagner la Ligue 2 et la Coupe de France

ASSE
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Étienne affronte ce dimanche le GFA Rumilly-Vallières à Annecy pour le compte du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Pour Ian Cathro, c'est le premier pas vers ce dont il rêve, à savoir un grand chelem des Verts en Ligue 2 et en Coupe.
L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a des ambitions, et Ian Cathro n'hésite pas à les dévoiler. A la veille de l'entrée en lice de son équipe en Coupe de France, une compétition qui est chère aux Verts puisqu'ils l'ont gagnée à six reprises dans leur histoire, le technicien écossais ne l'a pas cachée. Il rêve désormais de finir la saison sans une seule défaite, toutes compétitions confondues. Une exigence qui peut sembler délirante mais que Ian Cathro assume totalement au moment où l'ASSE entame son parcours en Coupe par un match relativement facile face à une formation qui est sixième de son groupe en National 1.

Saint-Etienne a faim de victoires

Face à la presse, Ian Cathro a été très cash, même s'il ne prend pas le GFA Rumilly-Vallières de haut. « Il faut gagner le prochain match. Il faut respecter toutes les compétitions. On sait qui nous sommes, on sait où on est, ce qu’on veut faire, ce qu’on représente, l’histoire du club. Il y a eu de nombreux succès dans cette compétition pour l'ASSE. C’est le troisième club en France au niveau du palmarès en Coupe de France. On a l’ambition de gagner cette rencontre. Ce que je peux dire, c’est qu’il faut gagner tous les matchs, si ça arrive, on gagnera la Ligue 2 et la Coupe de France. Mais, c’est très difficile. On est chaque jour guidé par cette idée de s’améliorer et de progresser chaque jour pour décrocher la victoire », a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne.

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En Ligue 2, l'AS Saint-Etienne ne compte que deux défaites depuis le début de la saison, c'était à Dunkerque et à Guingamp, et les Verts sont en tête du classement avec trois points d'avance sur Nancy, que l'ASSE recevra à Geoffroy-Guichard le 5 décembre prochain. Si Ian Cathro veut réussir son pari, ses joueurs n'ont toutefois plus le choix et devront gagner ce match qui sentira bon le football des années 70.
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