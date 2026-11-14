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OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

OM : Rabiot viré, c'est pas de la faute de Benatia

OM
parClaude Dautel
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Face à Bertrand Latour, Medhi Benatia a minimisé son rôle dans le départ d'Adrien Rabiot en septembre 2025 après la défaite à Rennes. L'ancien directeur du football de l'Olympique de Marseille a donné sa version des faits.
A l'entendre, Medhi Benatia a pris quelques leçons lors de son passage comme dirigeant de l'OM, mais l'ancien joueur estime ne pas être coupable de grand-chose. Ainsi, concernant la fameuse affaire Rabiot, qui avait été viré de Marseille suite à un clash avec Jonathan Rowe au Roazhon Park, l'ancien bras droit de Pablo Longoria explique que non seulement le joueur formé au PSG avait clairement changé d'attitude au retour de la trêve estivale, mais surtout que jamais il n'est venu s'excuser suite à l'incident intervenu en Bretagne. Pour celui qui est désormais consultant pour Canal+, Adrien Rabiot porte sur ses seules épaules la totalité du poids de ce départ forcé de l'Olympique de Marseille.

Benatia attendait un appel de Rabiot

Se confiant à Bertrand Latour, Medhi Benatia est d'abord revenu sur l'attitude d'Adrien Rabiot après les vacances. « Il nous avait habitués à plus de sérieux, de rigueur sur les horaires, le petit-déjeuner. Il était agacé par certaines petites choses », explique l'ancien dirigeant de l'OM, qui raconte par exemple que le milieu de terrain désormais à l'AC Milan ne comprenait pas qu'on le fasse venir pour le petit-déjeuner alors que l'entraînement était programmé l'après-midi. Tout cela avait donc déjà fait monter la température d'un cran. Et la bagarre à Rennes a tout fait exploser.
Rabiot a trop attendu pour s'excuser
Benatia et Rabiot au bon vieux temps
Car Medhi Benatia rappelle que Roberto De Zerbi ne voulait pas travailler avec Rabiot et Rowe, même si le directeur du football attendait du joueur français un signe d'apaisement qui n'est jamais venu. « Le joueur était tellement important, et puis Adrien c'est tellement un bon mec en plus de ça. C'est pas que le joueur, c'est l'homme. Deux jours se sont passés. J’espérais qu’il m’envoie un message. À chaque fois que mon téléphone sonnait j’espérais que c’était Adri. Mais il se passe 48 heures et il n’y a pas d’excuse, il n’y a rien. L’excuse n’arrive qu’après, lors d'une réunion, lorsqu’on décide de sanctions et que c’est fini », constate, visiblement désolé, Benatia.

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Rappelons tout de même que Véronique Rabiot avait été, elle, nettement moins diplomate. « Au final, je pense que le costume est trop grand pour eux, ils ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas le croire quand il dit qu'il n'a jamais vu ça dans un vestiaire en 18 ans de carrière. Il doit faire rire tous les gens du monde du football. Comment peut-il dire ça? Ça existe, et ça a toujours existé », avait lancé la mère d'Adrien Rabiot au sujet de Medhi Benatia et Pablo Longorié.
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