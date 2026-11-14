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EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France s'est inclinée face à l'Italie en Ligue des Nations et se retrouve sous pression avant de défier la Turquie. Zinédine Zidane est notamment invité à se remettre en question.
L'équipe de France est tombée de haut face à l'Italie et une réaction est vivement attendue contre la Turquie afin de passer au tour suivant en Ligue des Nations. Face aux Transalpins, les Bleus de Zinédine Zidane auront parfois fait preuve de beaucoup de naïveté. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France n'échappe pas non plus aux critiques. Certains choix tactiques lui sont reprochés, tout comme un manque de compréhension des spécificités du football de sélection dans son rôle de manager. C'est notamment l'avis de Maxime Chanot.

Zidane invité à se remettre en question 

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec l'ancien entraîneur du Real Madrid : « C'est une défaite qui doit servir de leçon. Cela doit permettre aux gens de comprendre qu'on n'est pas sur Football Manager. C'est du très haut niveau et on n'est pas en club. Même si tu as les meilleurs joueurs, tu dois changer et t'adapter à une lecture du match et celle de Zidane contre l'Italie était parfois étrange sur certaines situations ».

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Zinédine Zidane, comme ses joueurs, devra donc réagir ce dimanche lors de la réception de la Turquie. Une victoire suffira pour accéder au prochain tour face à une sélection turque en grande difficulté. Le sélectionneur de l'équipe de France devrait en outre pouvoir compter sur le retour de certains cadres, comme Kylian Mbappé. Tout le collectif devra réagir, envoyer un message fort et faire en sorte que cette défaite en Italie ne soit considérée que comme un simple accident de parcours pour une équipe de France qui se cherche encore un peu depuis l'arrivée de Zidane.
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Ils se sont déjà fait refourguer Kolo Muani, ils ont pas envie de se faire pigeonner une deuxième fois dans l'année 😅

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Mais oui le merdia.es ! Et puis on pourrait même le renvoyer au Barça en payant pour qu'ils le reprennent ! 🤣😂🤣

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" le problème s'entrainer" Tripler le staff 😅

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Si hanouna le dit !!! Il est partout jusqu’à la candidature de Riner !!! On ferait quoi sans lui! 🤔

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c'est prix là c'est pour les nouveaux abonnés ou les gamins de moins de 26 ans

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