Aller au contenu
OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon
Mikautadze

OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon

OL
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Georges Mikautadze a quitté l'OL malgré lui afin de soulager les finances du club. Aujourd'hui à Villarreal, l'attaquant géorgien compte bien franchir un nouveau cap dans sa carrière.
L'OL misait beaucoup sur Georges Mikautadze lors de son arrivée au club. Mais la situation financière chaotique des Gones à l'époque a contraint la direction à placer le Géorgien sur le marché des transferts. Ce dernier s'est résolu à quitter son club de cœur dans les derniers instants du mercato pour rejoindre Villarreal contre la somme de 36 millions d'euros, bonus inclus. Dans la banlieue de Valence, l'ancien joueur du FC Metz régale et fait parler de lui. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, ce qui pourrait bien faire les affaires de l'OL.

Mikautadze va encore dépanner l'OL financièrement ? 

Selon les informations d'Ekrem Konur, des formations de Premier League sont en effet très intéressées par la possibilité de s'attacher les services de l'international géorgien. C'est notamment le cas d'Everton et de Tottenham. La polyvalence du joueur de 26 ans est plus que jamais appréciée outre-Manche. Villarreal estime Georges Mikautadze à environ 40 millions d'euros, un montant qui ne devrait pas refroidir les équipes suivant de près son profil.

Lire aussi

OL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choixOL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choix
À noter que, lors de son départ en Espagne, l'OL avait négocié une clause d'intéressement de 10 % sur la plus-value réalisée. Les Gones vont donc suivre de près le dossier Mikautadze. Les Rhodaniens connaissent toujours des difficultés financières et toute rentrée d'argent sera accueillie favorablement. De son côté, Mikautadze pourrait prochainement découvrir un nouveau championnat et montrer de quoi il est capable. Le joueur ne cache pas sa volonté de franchir un cap dans sa carrière, et le moment est sans doute venu pour lui de le faire, avec ces intérêts en provenance de Premier League. Reste à savoir si un départ sera envisageable dès cet hiver ou s'il faudra attendre la prochaine intersaison.
Articles Recommandés
Zidane
Equipe de France

EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer

Hojbjerg OM
OM

OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg

Psg Luis Enrique Accepte Le Depart De Dro Fernandez
PSG

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

Ol Un Cheque De 11 Me Tombe Du Ciel La Dncg Appreciera
OL

OL : Un chèque de 11 ME tombe du ciel, la DNCG appréciera

Fil Info

EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer
OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg
PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez
OL : Un chèque de 11 ME tombe du ciel, la DNCG appréciera
L'OM prépare un retour surprise à 2,5 ME
ASSE : Les Verts veulent gagner la Ligue 2 et la Coupe de France
France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber
PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »
Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

Derniers commentaires

OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg

Ils se sont déjà fait refourguer Kolo Muani, ils ont pas envie de se faire pigeonner une deuxième fois dans l'année 😅

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

Mais oui le merdia.es ! Et puis on pourrait même le renvoyer au Barça en payant pour qu'ils le reprennent ! 🤣😂🤣

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

" le problème s'entrainer" Tripler le staff 😅

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

Si hanouna le dit !!! Il est partout jusqu’à la candidature de Riner !!! On ferait quoi sans lui! 🤔

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

c'est prix là c'est pour les nouveaux abonnés ou les gamins de moins de 26 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading