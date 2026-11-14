OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon

Georges Mikautadze a quitté l'OL malgré lui afin de soulager les finances du club. Aujourd'hui à Villarreal, l'attaquant géorgien compte bien franchir un nouveau cap dans sa carrière.

L' OL misait beaucoup sur Georges Mikautadze lors de son arrivée au club. Mais la situation financière chaotique des Gones à l'époque a contraint la direction à placer le Géorgien sur le marché des transferts. Ce dernier s'est résolu à quitter son club de cœur dans les derniers instants du mercato pour rejoindre Villarreal contre la somme de 36 millions d'euros, bonus inclus. Dans la banlieue de Valence, l'ancien joueur du FC Metz régale et fait parler de lui. Plusieurs clubs sont intéressés par son profil, ce qui pourrait bien faire les affaires de l'OL.

Mikautadze va encore dépanner l'OL financièrement ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, des formations de Premier League sont en effet très intéressées par la possibilité de s'attacher les services de l'international géorgien. C'est notamment le cas d'Everton et de Tottenham. La polyvalence du joueur de 26 ans est plus que jamais appréciée outre-Manche. Villarreal estime Georges Mikautadze à environ 40 millions d'euros, un montant qui ne devrait pas refroidir les équipes suivant de près son profil.

À noter que, lors de son départ en Espagne, l'OL avait négocié une clause d'intéressement de 10 % sur la plus-value réalisée. Les Gones vont donc suivre de près le dossier Mikautadze. Les Rhodaniens connaissent toujours des difficultés financières et toute rentrée d'argent sera accueillie favorablement. De son côté, Mikautadze pourrait prochainement découvrir un nouveau championnat et montrer de quoi il est capable. Le joueur ne cache pas sa volonté de franchir un cap dans sa carrière, et le moment est sans doute venu pour lui de le faire, avec ces intérêts en provenance de Premier League. Reste à savoir si un départ sera envisageable dès cet hiver ou s'il faudra attendre la prochaine intersaison.