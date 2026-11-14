France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

L'organisation au sein de l'équipe de France est désastreuse, les joueurs n'ayant même pas été en mesure de débuter l'entraînement à l'heure à Bordeaux faute d'équipements. Cyril Hanouna annonce que du côté de Zinedine Zidane, on va désormais régler le problème sans traîner.

Romain Molina l'avait confié il y a quelques semaines, depuis le changement de sélectionneur national et de staff, l'organisation au sein des Bleus est chaotique. Zinedine Zidane n'y est évidemment pour rien, mais ce dernier va tout de même devoir rapidement exiger de la Fédération Française de Football que les choses changent. Après la défaite en Italie, les joueurs de l'équipe de France sont partis à Bordeaux où ils joueront dimanche soir contre la Turquie. Le seul problème est que l'intendance n'a pas suivi, ce qui a entraîné le décalage d'une heure de la première séance d'entraînement en raison de l'absence du matériel indispensable. Selon Cyril Hanouna, qui affirme avoir des sources internes chez les Bleus, Zinedine Zidane va faire tomber des têtes pour que tout cela ne tourne pas à la catastrophe.

La France a une organisation défaillante

Dans son émission sur W9, Cyril Hanouna a fait quelques révélations sur ce sujet. « Sachez que c'est vraiment le feu dans le staff de l'équipe de France et qu'il va y avoir des licenciements très prochainement. Zinedine Zidane va se séparer de pas mal de gens. L’organisation est catastrophique. Pour vous dire, l'équipe de France devait s'entraîner et ils ont dû reculer l'entraînement d'une heure puisque, en fait, ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour s'entraîner. Le staff a oublié le matériel nécessaire pour s'entraîner. Ils ont dû attendre une heure. Ils passent pour des charlots ! Ça fait un bordel pas possible. Zinedine Zidane est extrêmement énervé, il va prendre des sanctions, il va changer encore le staff, sachez-le », explique l’animateur, qui précise que même du côté des internationaux français on se plaint également de cette situation.

« Les joueurs se plaignent et se sont plaints du voyage des familles. Il paraît que l'organisation est déplorable. Les joueurs n'ont jamais vu ça. Je sais ça aussi, et c'est terrible pour les joueurs parce que quand leur femme, leur compagne, etc. sont mal installées ou que le voyage se passe mal, ça rejaillit directement sur eux parce qu'ils disent : « Qu'est-ce que c'est que ça ? », ils s'énervent et du coup pour la préparation du match, c'est raté. Ça influe beaucoup sur les joueurs », a lancé Cyril Hanouna, qui en a évidemment remis une couche sur la relation entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé.