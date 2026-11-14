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PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »

PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »

PSG
parJérôme Capton
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De nombreuses questions s'étaient posées après la signature de Matvei Safonov au Paris Saint-Germain lors du mercato 2024 pour 20 millions d'euros. Mais le gardien de but est désormais le numéro 1 et Daniil Medvedev, la star russe du tennis, estime que son compatriote est au top mondial.
L'équipe de Russie est écartée de toutes les compétitions suite à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, ce qui prive Matvei Safonov d'une reconnaissance mondiale avec son pays. Mais cela n'empêche pas le gardien de but d'avoir son heure de gloire puisque depuis un peu plus d'un an il est le titulaire au PSG. Safonov a totalement fait oublier Gianluigi Donnarumma, et en plus, il a poussé Lucas Chevalier sur la touche, le gardien de but français cirant le banc du club de la capitale. Pour Daniil Medvedev, classé numéro 5 mondial à l'ATP, son compatriote est réellement une star et l'enfant terrible du tennis estime même que Matvei Safonov peut prétendre au titre de meilleur gardien de but du monde.

Le PSG ne s'est pas trompé avec Safonov

Qualifié pour le Masters de tennis, qui se joue en Italie, Daniil Medvedev a été interrogé sur les sportifs qu'il appréciait et admirait le plus. Et le tennisman russe n'a pas hésité longtemps avant de lâcher le nom de son compatriote. « Ce n’est pas facile de donner un seul nom de sportif, mais je choisis pour Matvey Safonov. J’aime le foot, et c’était sympa de le voir arriver comme doublure de Donnarumma. Il a dit : « OK, je ne vais jamais jouer ». Et puis le PSG a changé de gardien, remplacé par Lucas Chevalier, et Safonov est resté numéro 2. Puis il est devenu numéro 1 et il est maintenant selon moi l’un des meilleurs gardiens de but au monde, sinon le meilleur gardien au monde », fait remarquer Medvedev.

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Parfois critiqué pour son style peu commun, et une absence de charisme, le natif de Stavropol a fait taire toutes les critiques la saison passée. Il a ainsi contribué largement à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et à gagner la totalité des trophées mondiaux, à l'exception de la Coupe de France. Et depuis le début de la saison, Matvei Safonov réussit encore de grosses performances, même s'il n'échappe pas aux critiques concernant ses soucis récurrents sur les frappes au premier poteau.
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