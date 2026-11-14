L'OM prépare un retour surprise à 2,5 ME

L'OM attend de connaître la décision de la DNCG avant de pouvoir se pencher sur son mercato hivernal. Les Phocéens ont déjà une priorité en tête à boucler.

L' Olympique de Marseille va bien mieux sur le terrain et attend désormais d'en savoir plus sur l'état de ses finances. Le club phocéen sera bientôt fixé par la DNCG sur la marche à suivre. Bruno Genesio espère que l'instance se montrera suffisamment clémente pour permettre une arrivée cet hiver sur le marché des transferts. La direction sportive a déjà fixé ses objectifs pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. En plus de régler le sort des joueurs en fin de contrat, il faudra également trouver un nouveau gardien. Car Jeffrey De Lange n'est pas du tout assuré de rester à l'heure actuelle, malgré une belle dynamique en Ligue 1

Genesio trouve un nouveau gardien de but ?

Selon les informations du Phocéen, Bruno Genesio veut s'atteler en priorité au recrutement d'un nouveau gardien de but. Si Guillaume Restes est apprécié par les Phocéens, l'OM a également des vues sur un ancien du club, à savoir Simon Ngapandouetnbu. Ce dernier réalise une très belle saison avec Montpellier et pourrait bien être la perle rare tant recherchée par l'Olympique de Marseille. À noter que, dans ce dossier, l'OM dispose d'un avantage puisque le club phocéen possède une clause de rachat fixée à 2,5 millions d'euros.

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Il faudra en revanche se montrer convaincant pour ramener Ngapandouetnbu au Vélodrome. Le Camerounais se sent très bien à Montpellier et pourrait avoir envie d'y rester, surtout si le MHSC retrouvait la Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Le projet qui lui serait proposé sera donc déterminant. Pour le moment, difficile de savoir où en est l'OM, du moins sur le plan financier. En tout cas, Jeffrey De Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck arrivent tous en fin de contrat. Il faudra donc trancher rapidement afin de ne pas se retrouver dépourvu de gardiens de but à Marseille.