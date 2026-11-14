Aller au contenu
L'OM prépare un retour surprise à 2,5 ME
Simon Ngapandouetnbu

L'OM prépare un retour surprise à 2,5 ME

OM
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM attend de connaître la décision de la DNCG avant de pouvoir se pencher sur son mercato hivernal. Les Phocéens ont déjà une priorité en tête à boucler.
L'Olympique de Marseille va bien mieux sur le terrain et attend désormais d'en savoir plus sur l'état de ses finances. Le club phocéen sera bientôt fixé par la DNCG sur la marche à suivre. Bruno Genesio espère que l'instance se montrera suffisamment clémente pour permettre une arrivée cet hiver sur le marché des transferts. La direction sportive a déjà fixé ses objectifs pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. En plus de régler le sort des joueurs en fin de contrat, il faudra également trouver un nouveau gardien. Car Jeffrey De Lange n'est pas du tout assuré de rester à l'heure actuelle, malgré une belle dynamique en Ligue 1.

Genesio trouve un nouveau gardien de but ? 

Selon les informations du Phocéen, Bruno Genesio veut s'atteler en priorité au recrutement d'un nouveau gardien de but. Si Guillaume Restes est apprécié par les Phocéens, l'OM a également des vues sur un ancien du club, à savoir Simon Ngapandouetnbu. Ce dernier réalise une très belle saison avec Montpellier et pourrait bien être la perle rare tant recherchée par l'Olympique de Marseille. À noter que, dans ce dossier, l'OM dispose d'un avantage puisque le club phocéen possède une clause de rachat fixée à 2,5 millions d'euros.

Lire aussi

OM : Benatia provoque un scandaleOM : Benatia provoque un scandale
Il faudra en revanche se montrer convaincant pour ramener Ngapandouetnbu au Vélodrome. Le Camerounais se sent très bien à Montpellier et pourrait avoir envie d'y rester, surtout si le MHSC retrouvait la Ligue 1 à l'issue de la saison en cours. Le projet qui lui serait proposé sera donc déterminant. Pour le moment, difficile de savoir où en est l'OM, du moins sur le plan financier. En tout cas, Jeffrey De Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck arrivent tous en fin de contrat. Il faudra donc trancher rapidement afin de ne pas se retrouver dépourvu de gardiens de but à Marseille.
Articles Recommandés
Zidane
Equipe de France

EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer

Ol Mikautadze Va Encore Faire Un Tres Beau Cadeau A Lyon
OL

OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon

Hojbjerg OM
OM

OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg

Psg Luis Enrique Accepte Le Depart De Dro Fernandez
PSG

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

Fil Info

EdF : Zidane n'est pas sur Football Manager, il se fait recadrer
OL : Mikautadze va encore faire un très beau cadeau à Lyon
OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg
PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez
OL : Un chèque de 11 ME tombe du ciel, la DNCG appréciera
ASSE : Les Verts veulent gagner la Ligue 2 et la Coupe de France
France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber
PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »
Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

Derniers commentaires

OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg

Ils se sont déjà fait refourguer Kolo Muani, ils ont pas envie de se faire pigeonner une deuxième fois dans l'année 😅

PSG : Luis Enrique accepte le départ de Dro Fernandez

Mais oui le merdia.es ! Et puis on pourrait même le renvoyer au Barça en payant pour qu'ils le reprennent ! 🤣😂🤣

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

" le problème s'entrainer" Tripler le staff 😅

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

Si hanouna le dit !!! Il est partout jusqu’à la candidature de Riner !!! On ferait quoi sans lui! 🤔

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

c'est prix là c'est pour les nouveaux abonnés ou les gamins de moins de 26 ans

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading