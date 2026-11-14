OM : La Juventus refuse de recruter Hojbjerg

Joueur le mieux payé de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg est forcément un cas à part au sein de l'effectif. Mais le milieu de terrain danois semble intéresser de moins en moins de clubs, puisque la Juventus est désormais moins chaude pour s'offrir Hojbjerg.

Avec ses 500.000 euros par mois, Pierre-Emile Hojbjerg est un extra-terrestre dans le vestiaire de Bruno Genesio. Et même si l'entraîneur de l'OM apprécie énormément l'ancien joueur de Tottenham, Stéphane Richard sait que Marseille ne peut plus supporter de tels salaires. Cet été, le président de l'Olympique de Marseille a été tout proche de réussir son coup en vendant Hojbjerg à Newcastle, mais le joueur a fait capoter ce transfert pour la plus grande fureur de Frank McCourt. Mais depuis quelques semaines, c'est la Juventus qui semble tourner autour du milieu de terrain danois de l'OM. Ou plutôt qui semblait tourner autour puisque ce samedi, TuttoMercato annonce que ce sont les dirigeants de Marseille qui ont proposé leur joueur à la Juve, mais que le club turinois n'est pas du tout tenté.

La Juventus ne rêve pas du joueur danois

Après avoir pris contact avec Franck Kessié , la Juventus se serait également vu proposer Pierre-Emile Hojbjerg par l'Olympique de Marseille, un profil qui n'enthousiasme pas particulièrement la direction pour le moment », précise Alessandra Stefanelli, journaliste pour le média spécialisé italien. Luciano Spalletti souhaite trois renforts lors du prochain Si rien n'est irrévocablement figé dans ce dossier, l'idée d'un transfert de Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas d'actualité à la Juventus. «», précise Alessandra Stefanelli, journaliste pour le média spécialisé italien. Luciano Spalletti souhaite trois renforts lors du prochain mercato d'hiver, l'entraîneur de la Juventus réclamant un avant-centre, un latéral gauche et donc un milieu de terrain. Mais, il n'a pas du tout mis Pierre-Emile Hojbjerg tout en haut de sa liste.

A voir si Grégory Lorenzi reviendra à la charge auprès de la Juventus pour tenter de caser son joueur, d'autant que d'autres clubs italiens pourraient être tentés. Il y a quelques semaines, le nom du joueur danois de 31 ans avait également circulé de l'AC Milan, sans que cela dépasse pour l'instant le stade de la rumeur. Mais forcément, avec un tel salaire, l'Olympique de Marseille va tout tenter afin de trouver une porte de sortie la plus rapide possible pour son milieu de terrain.