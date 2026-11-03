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EdF : Mathys Tel, la prochaine surprise XXL de Zidane

EdF : Mathys Tel, la prochaine surprise XXL de Zidane

Equipe de France
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane dévoilera ce vendredi sa liste de joueurs convoqués pour les matchs de l’équipe de France face à l’Italie et la Turquie. Mathys Tel pourrait être appelé avec les Bleus pour la première fois.
Pour ceux qui en doutaient, Zinedine Zidane a prouvé lors de sa première liste qu’il n’était pas du tout frileux à l’idée d’appeler des joueurs novices en sélection. Lucas Da Cunha, Leny Yoro, Jérémy Jacquet, Esteban Lepaul ou encore Andy Diouf ont ainsi connu leur première cap lors du rassemblement précédent. En toute logique, le sélectionneur de l’équipe de France n’appellera pas autant de nouveaux ce vendredi à l’occasion de l’annonce de sa seconde liste, pour les matchs en Italie et à Bordeaux contre la Turquie en Ligue des Nations.
Une ou deux nouveautés ne sont toutefois pas exclues. Et pour cause, L’Equipe révèle que Zinedine Zidane a pré-sélectionné Mathys Tel, très performant avec l’équipe de France espoirs dont il est le capitaine (17 buts en 24 sélections). L’ancien joueur du Bayern Munich réalise un début de saison prometteur avec Tottenham. Il n’a marqué qu’un seul but en Premier League mais il bénéficie d’un temps de jeu important sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ancien Rennais pourrait profiter des forfaits d’Esteban Lepaul et d’Ousmane Dembélé, dont l’absence pour ce rassemblement du mois de novembre a d’ores et déjà été actée.

Tel pré-sélectionné en équipe de France

A n’en pas douter, Mathys Tel sera devant sa télévision vendredi sur les coups de 18 heures pour voir si la bonne nouvelle se confirmera. D’autres joueurs offensifs en forme, non-appelés lors du premier rassemblement, seront attentifs à cette seconde liste de Zinedine Zidane. On pense notamment à Florian Thauvin, très performant sous les couleurs du RC Lens depuis le début de la saison. Le champion du monde 2018 a inscrit 4 buts et délivré 8 passes décisives en Ligue 1 en 2026-2027.
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