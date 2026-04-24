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PSG : Luis Enrique prolonge avec une promesse à 250 ME

PSG24 avr. , 12:20
parGuillaume Conte
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Luis Enrique et le PSG, l'histoire d'amour va continuer sur le long terme avec une prolongation finalisée jusqu'en 2030. Et un mercato aux petits oignons pour le satisfaire.
Cela a été confirmé en France comme en Espagne, Luis Enrique a bien trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le PSG. La signature n’a pas encore été apposée, et l’officialisation attend certainement un moment opportun, mais la volonté de l’entraineur espagnol était de continuer dans une environnement où il se sent bien. Et Nasser Al-Khelaïfi ne cesse ces derniers jours de faire les louanges de l’ancien coach du FC Barcelone. Tout est au beau fixe même si les négociations pour sa prolongation ont pris du temps.
Il faut dire que Luis Enrique aime que les choses soient faites à sa façon, et le marché des transferts a visiblement été un sujet de discussion important dans les négociations. Le coach du PSG n’est pas du genre à exiger des arrivées à la pelle, lui qui prône le collectif et reste fidèle à son groupe. Néanmoins, selon les révélations de Fichajes, il estime que des renforts à plusieurs pistes sont nécessaires pour continuer à faire grandir le Paris SG et amener du sang neuf.
Et pour cela, trois joueurs sont ciblés avec la perspective de dépenser 250 millions d’euros pour les faire venir. Le coup le plus spectaculaire reste le recrutement d’Enzo Fernandez, qui veut partir de Chelsea après sa mise à l’écart, et est dragué par le Real Madrid. Mais le PSG serait prêt à mettre 150 millions d’euros pour régler le problème de manière définitive, et mettre Florentino Pérez KO. Cela même si l’Argentin était au départ plus favorable à une arrivée en Espagne. Mais sa signature est jugée comme déterminante par l’entraineur espagnol, persuadé qu’il aura enfin un choix plus important dans ce secteur de jeu, où il a tourné depuis deux ans à trois voire quatre joueurs seulement.
Les deux autres joueurs concernent l’animation offensive, un sujet qui tient à coeur Luis Enrique. Les rumeurs de ces derniers jours sont ainsi confirmées et le PSG est prêt à mettre le paquet sur Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Mateus Fernandes (West Ham). Une enveloppe globale de 100 millions d’euros sera nécessaire pour boucler ces deux opérations d’envergure, ce qui permettra de changer le visage du PSG pour la saison prochaine, et donner à Luis Enrique encore plus de moyens pour laisser opérer sa magie avec l’effectif parisien.

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Je vois que tu ne sais pas lire. Tu devrais faire la différence entre un investisseur venant d'un pays et un pays lui-même. Mais bon... ta bêtise ne me surprend plus. PS : Ne confond pas le Qatar avec l'Arabie Saoudite. ^^

Greenwood insupportable, les ragots sont de sortie à l'OM

Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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