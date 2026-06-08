Mourinho se fait vite respecter avec Tchouaméni

Futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho a déjà commencé à imposer ses décisions concernant le mercato estival. Le coach portugais s’oppose catégoriquement au départ du milieu français Aurélien Tchouaméni, convoité par Manchester United.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Dans les prochaines heures, le Real Madrid annoncera la nomination de José Mourinho. L’entraîneur de Benfica s’est entendu avec le président Florentino Pérez qui devait attendre sa réélection pour acter le retour du Portugais. La victoire du patron emblématique face au candidat Enrique Riquelme n’est pas vraiment une surprise. C’est pourquoi le « Special One » a sans doute commencé à travailler avec la Maison Blanche depuis un moment.

Mourinho retient Tchouaméni

Il serait étonnant que le technicien n’ait pas validé les arrivées imminentes du latéral droit Denzel Dumfries (Inter Milan) et du défenseur central Ibrahima Konaté, en fin de contrat à Liverpool. Dans l’autre sens, José Mourinho a pu accorder des bons de sortie, ou au contraire bloquer certains départs potentiels comme celui d’Aurélien Tchouaméni (26 ans). D’après le journaliste du Sun Sam Luckhurst, l’ancien manager de Manchester United s’oppose catégoriquement au transfert du Français chez les Red Devils.

Le club mancunien, à la recherche d’un deuxième milieu de terrain après la venue annoncée du Brésilien Ederson en provenance de l’Atalanta Bergame, considère le vice-capitaine de l’équipe de France comme le parfait successeur de Casemiro. La sentinelle recrutée pour 80 millions d’euros en 2022 aurait pu voir son avenir relancé après une deuxième saison consécutive sans trophée majeur. Et surtout après sa violente altercation avec l’Uruguayen Federico Valverde en fin d’exercice. Mais ce n’est pas du tout un problème pour José Mourinho qui compte sur Aurélien Tchouaméni la saison prochaine. La nouvelle devrait rassurer l’international tricolore qui peut sereinement aborder la Coupe du monde 2026 avec les Bleus.