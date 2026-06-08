ASSE : Une énorme surprise écossaise pour entraîner les Verts

Sauf surprise, Ian Cathro, entraîneur écossais de 39 ans, va succéder à Philippe Montanier. Actuel coach du club portugais d'Estoril, il tentera de ramener l'AS Saint-Etienne en Ligue 1.

L'Equipe. Après une anonyme carrière de joueur en Écosse, dans des clubs de divisions inférieures, le natif de Dundee a commencé sa carrière d’entraîneur dans sa ville natale, d’abord en s’occupant des jeunes. Kilmer Sports avait bien caché son jeu, puisque depuis l'annonce samedi du départ de Philippe Montanier, qui ne souhaitait plus entraîner en Ligue 2 , plusieurs noms ont circulé, mais pas celui de Ian Cathro, entraîneur sous contrat avec Estoril. Pour le faire venir à Saint-Étienne, les propriétaires des Verts ont accepté de payer ses deux dernières années de contrat avec le club portugais, précise. Après une anonyme carrière de joueur en Écosse, dans des clubs de divisions inférieures, le natif de Dundee a commencé sa carrière d’entraîneur dans sa ville natale, d’abord en s’occupant des jeunes.

Puis il est passé comme entraîneur adjoint à Rio Ave, Valence, Newcastle, Heart of Midlothian, Wolverhampton, Newcastle. En 2022, il a rejoint Al-Ittihad, avant finalement de s’engager avec Estoril en 2024 comme entraîneur principal. Sur le banc du club portugais, dont le nom est connu des amateurs de sports mécaniques, il a obtenu une huitième place, puis une dixième cette saison, au championnat du Portugal. Selon le quotidien sportif, Ian Cathro va rapidement signer avec l’ASSE jusqu’en 2028.