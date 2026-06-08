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Eric Roy c'est fini, Brest tente un pari osé

Brest08 juin , 13:00
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec le Stade Brestois dans un an, Eric Roy se dirige vers un départ dès cet été. Le club breton a déjà une idée précise de la manière de compenser la perte du technicien de 58 ans.
C’est un deuxième très gros coup dur dont Brest va devoir se remettre. Après le départ de son directeur sportif Grégory Lorenzi, lequel s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille, le SB29 va devoir apprendre la vie sans Eric Roy. Aux commandes du club breton depuis janvier 2023, le technicien de 58 ans a obtenu des résultats fabuleux à Brest avec un maintien assuré sans trembler chaque année et une qualification en Ligue des Champions.

Une solution interne pour remplacer Roy

Le travail d’Eric Roy a été exceptionnel et n’a pas manqué d’être salué, à Brest et en France de façon générale. Selon les informations du compte Brest On Air sur X, l’aventure va néanmoins prendre fin. Effectivement, nos confrères spécialisés dans l’actualité du SB29 confirment que la tendance est très fortement à un départ d’Eric Roy, lequel devrait être remplacé par un entraîneur en interne.
« Alors que la reprise est prévue début juillet, la tendance est à une fin de collaboration entre Éric Roy et le Stade Brestois. Une solution interne serait envisagée pour succéder au King » a publié le compte Brest On Air sur X. Un terrible coup dur pour le Stade Brestois et ses supporters, qui espéraient encore un revirement de situation en ce qui concerne Eric Roy.

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Brest : Eric Roy au bord de la démissionBrest : Eric Roy au bord de la démission
Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’ancien directeur sportif de Watford aurait pu se laisser convaincre de poursuivre sa mission jusqu’à la fin de son contrat en juin 2027. Ce ne sera finalement pas le cas et son départ devrait sauf revirement de situation être officialisé dans les jours qui viennent. Une deuxième très grosse perte pour Brest après celle de Grégory Lorenzi. Le club présidé par Denis Le Saint va maintenant devoir trouver les bons hommes pour remplacer ces deux figures du club au 21e siècle.
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De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

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🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

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Lens
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3
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61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
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3434810163444-10
16
Nice
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17
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18
Metz
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