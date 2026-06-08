Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

Trois ans après son arrivée au PSG en provenance de l’OL, Bradley Barcola pourrait quitter la capitale pour 130 millions d’euros. Un transfert qui aurait pu remplir les poches du club lyonnais. Ce ne sera pas le cas.

Dans l’obligation de vendre en masse à l’été 2023 afin de renflouer ses caisses, l’Olympique Lyonnais avait déçu ses supporters avec les départs de Castello Lukeba ou encore de Bradley Barcola. Le défenseur tricolore a rejoint le RB Leipzig pour 34 millions d’euros bonus compris auquel s’ajoutera à intéressement de 20% sur une future plus-value. Un deal très malin de la part de l’OL, qui n’a malheureusement pas inclus de clause similaire lors du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain

Le 31 août 2023, l’OL communiquait sur le départ de son ailier dans la capitale sans évoquer de pourcentage sur un futur transfert ou sur une éventuelle plus-value. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour un montant de 45M€, auquel pourra s’ajouter 5 M€ de bonus » écrivait l’OL sur son site officiel. Avec le recul, cette absence de clause va coûter terriblement cher aux Gones.

L'OL peut s'en mordre les doigts

Et pour cause, comme indiqué ces derniers jours, Bradley Barcola a de fortes chances de quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le double champion d’Europe en titre jusqu’en 2028, l’ailier français de 24 ans n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour une prolongation. Le club Bleu et Rouge a réagi en intensifiant son intérêt pour l’ailier ivoirien Yan Diomandé, valorisé par le RB Leipzig à 130 millions d’euros.

Un prix sur lequel Paris s’est aligné pour fixer le prix de Bradley Barcola, suivi de près par Chelsea, Arsenal et Liverpool en Premier League. En cas de transfert à 130 millions d’euros, l’OL aurait pu récupérer un énorme billet. Avec une clause similaire à celle inclue dans le transfert de Lukeba à Leipzig (20% sur la plus-value), cela aurait fait 17 millions d’euros pour l'OL, soit 20% de 85 millions d’euros, la plus-value du PSG sur le transfert de Barcola après un achat à 45 millions d’euros. Autant dire que le comptable de l’Olympique Lyonnais risque de pleurer dans les semaines à venir.