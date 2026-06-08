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Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

OL08 juin , 12:40
parCorentin Facy
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Trois ans après son arrivée au PSG en provenance de l’OL, Bradley Barcola pourrait quitter la capitale pour 130 millions d’euros. Un transfert qui aurait pu remplir les poches du club lyonnais. Ce ne sera pas le cas.
Dans l’obligation de vendre en masse à l’été 2023 afin de renflouer ses caisses, l’Olympique Lyonnais avait déçu ses supporters avec les départs de Castello Lukeba ou encore de Bradley Barcola. Le défenseur tricolore a rejoint le RB Leipzig pour 34 millions d’euros bonus compris auquel s’ajoutera à intéressement de 20% sur une future plus-value. Un deal très malin de la part de l’OL, qui n’a malheureusement pas inclus de clause similaire lors du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain.
Le 31 août 2023, l’OL communiquait sur le départ de son ailier dans la capitale sans évoquer de pourcentage sur un futur transfert ou sur une éventuelle plus-value. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain pour un montant de 45M€, auquel pourra s’ajouter 5 M€ de bonus » écrivait l’OL sur son site officiel. Avec le recul, cette absence de clause va coûter terriblement cher aux Gones.

L'OL peut s'en mordre les doigts

Et pour cause, comme indiqué ces derniers jours, Bradley Barcola a de fortes chances de quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le double champion d’Europe en titre jusqu’en 2028, l’ailier français de 24 ans n’a pas trouvé d’accord avec sa direction pour une prolongation. Le club Bleu et Rouge a réagi en intensifiant son intérêt pour l’ailier ivoirien Yan Diomandé, valorisé par le RB Leipzig à 130 millions d’euros.

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Un prix sur lequel Paris s’est aligné pour fixer le prix de Bradley Barcola, suivi de près par Chelsea, Arsenal et Liverpool en Premier League. En cas de transfert à 130 millions d’euros, l’OL aurait pu récupérer un énorme billet. Avec une clause similaire à celle inclue dans le transfert de Lukeba à Leipzig (20% sur la plus-value), cela aurait fait 17 millions d’euros pour l'OL, soit 20% de 85 millions d’euros, la plus-value du PSG sur le transfert de Barcola après un achat à 45 millions d’euros. Autant dire que le comptable de l’Olympique Lyonnais risque de pleurer dans les semaines à venir.
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De toute façon sa place est dans une cellule.

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Kom 3 t'as 1 grande gueule

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Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

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🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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