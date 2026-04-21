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Luis Enrique a prolongé au PSG jusqu’en 2030

PSG21 avr. , 23:30
parGuillaume Conte
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Le PSG a trouvé un accord définitif pour prolonger le contrat de Luis Enrique, qui va signer pour trois années supplémentaires selon plusieurs sources.
Les sources se multiplient pour annoncer que Luis Enrique a prolongé cette semaine son contrat avec le PSG, l’envoyant jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. C’est le quotidien espagnol AS qui révélait tout d’abord en soirée que l’entraineur ibérique avait trouvé un accord définitif avec le club de la capitale pour signer un nouveau contrat. Ce serait ainsi une prolongation de trois ans, l’emmenant jusqu’en 2030.
Et ce mardi soir, le journaliste Romain Collet-Gaudin confirme que la signature est désormais effective. Il reste à savoir quand le PSG annoncera cette bonne nouvelle pour les supporters parisiens, ravis de voir leur entraineur s’installer sur le très long terme avec le champion d’Europe en titre. Mais Luis Enrique est en tout cas bien parti pour entrer dans l’histoire du club de la capitale pour devenir l’entraineur aux multiples records avec Paris, que ce soit de victoires, de longévité ou du nombre de matchs passés sur le banc de touche.
Le PSG ambitionne désormais de grouper ses annonces avec certains joueurs qui ont déjà prolongé, mais dont la signature n’a pas été officialisée. C’est le cas de Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves et même peut-être Lucas Beraldo comme annoncé récemment. En revanche, les dossiers des prolongations d’Ibrahim Ndiaye, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Senny Mayulu sont soit encore en négociations, soit à l’arrêt.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
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16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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