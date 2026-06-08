L'OM s'écroule, les abonnés en redemandent

L’OM sort d’une saison ratée et s’est attiré la colère de ses supporters. Pourtant, ces derniers ont déjà hâte de donner de la voix lors du prochain exercice.

L’ Olympique de Marseille est en pleine reconstruction et attend de connaître les décisions de l’UEFA et de la DNCG concernant sa situation financière avant de se lancer pleinement sur son mercato. Les Phocéens savent que cette intersaison sera particulièrement délicate à gérer. La direction sera très attendue par les fans et les observateurs du club, qui espèrent retrouver un collectif solide et des résultats plus convaincants. S’ils sont en colère, les supporters ne comptent pas pour autant abandonner leur équipe. La saison prochaine, le Stade Vélodrome devrait encore une fois répondre présent.

Le Stade Vélodrome affichera de nouveau complet ?

Selon les dernières informations d’Anthony Aubès, l’OM est toujours dans l’attente de la décision de l’UEFA pour annoncer le lancement de la campagne d’abonnement 2026/2027. De leur côté, les groupes de supporters n’ont pas tardé à lancer leurs campagnes de réadhésion. Malgré les grandes déceptions de la saison passée, l’engouement reste bien réel sur la Canebière.

D’après Maritima Médias, la demande pour les abonnements demeure particulièrement élevée. Un responsable de campagne a notamment confié au média : « Oui, il y a de la demande. Comme tout bon supporter de l’OM, qu’on habite à Marseille ou pas, on est tous piqués depuis qu’on est petit. »

Il ne faudra donc pas décevoir à nouveau des supporters marseillais qui attendent de connaître la direction prise par leur club. Des ventes importantes seront en tout cas nécessaires afin d’assainir des finances dans le rouge. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Igor Paixão pourraient être concernés par un départ.

Il faudra remplacer les éventuels partants sans trop affaiblir l’effectif, sous peine de vivre une nouvelle saison compliquée en France mais aussi en Europe.