PSG : Luis Enrique prépare une dinguerie face à Monaco

Le PSG se doit de réagir en Ligue 1 face à l'AS Monaco après deux matchs nuls de suite. Luis Enrique pourrait innover sur le côté gauche de sa défense.

Le Paris Saint-Germain est concentré sur sa fin de mercato estival, mais doit aussi préparer la réception de l'AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Luis Enrique et ses hommes doivent enfin ouvrir leur compteur de victoires en championnat, sous peine de se mettre déjà le feu. La rencontre face à cette ASM en forme est très attendue par les fans et les observateurs des deux équipes. Luis Enrique aura fort à faire tactiquement, surtout au poste de latéral gauche. Car Nuno Mendes sera encore absent, Warren Zaïre-Emery n'a pas été à l'aise face au LOSC à ce poste et Lucas Digne peine à répondre aux attentes.

Luis Enrique va devoir trancher

À noter que contre le Stade Rennais lors de la journée précédente, c'est Lucas Hernandez qui avait lui connu une sortie compliquée. C'est dans ce contexte peu évident et avec de maigres certitudes que le Paris Saint-Germain devra bricoler sur le côté gauche. À noter que le récent départ de Bradley Barcola pose aussi question, car sa complémentarité avec Nuno Mendes était plus que probante. Luis Enrique a prouvé par le passé qu'il pouvait aligner des surprises lorsqu'il voulait changer les choses. Les amoureux du Paris Saint-Germain peuvent donc s'attendre à une petite surprise face à l'AS Monaco vendredi.

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Contre le club du Rocher, l'entraîneur espagnol du club de la capitale devrait pouvoir compter sur les retours de João Neves et d'Ousmane Dembélé. De quoi le soulager quelque peu, même si le principal chantier du PSG en ce début de saison reste le poste de latéral gauche, en attendant le retour de Nuno Mendes, suspendu depuis son coup de sang à Lens lors du Trophée des champions.