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Rennes menace encore le PSG

Rennes02 sept. , 9:00
parJérôme Capton
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Président du Conseil d'administration du Stade Rennais, Nicolas de Tavernost a confirmé la décision du club breton de contester la décision de la LFP de faire jouer le match Rennes-PSG au Parc des Princes en mars 2027.
Ayant organisé en quelques jours l'organisation du match contre le Paris Saint-Germain, puisque les champions d'Europe avaient une pelouse inutilisable, le Stade Rennais n'a pas apprécié du tout que la commission d'organisation des compétitions décide que finalement le match PSG-Rennes aura bien lieu le 6 mars prochain au Parc des Princes. Pour Nicolas de Tavernost, qui a quitté il y a quelques mois son rôle à la tête de LFP Média pour devenir président du conseil d'administration du Stade Rennais, tout cela est totalement illogique et même scandaleux. S'exprimant sur RMC, celui qui a également été le patron de M6 et des Girondins de Bordeaux estime que dans cette histoire le club breton est clairement pris pour un pigeon, et il a confirmé que cela n'allait pas en rester là sur le plan règlementaire.

Rennes ne se laisse pas faire

Nicolas de Tavernost a prévenu Vincent Labrune, le Stade Rennais va croiser le fer avec la LFP. « La décision de la commission n'est pas favorable à un match à Rennes, mais c’est une décision que nous allons contester auprès du CNOSF. Parce qu'il nous paraît contradictoire à la fois de mettre une amende au club qui devait nous accueillir à l'aller, et de ne pas en tirer les conséquences d'un règlement qui est pourtant très clair. Il n'y a pas de circonstances exceptionnelles qui puissent excuser et c'est prévu par le règlement, donc il faut appliquer les règlements. Voilà. Et puis on s'est démené, notamment à la demande de la Ligue, pour que le match ait lieu à Rennes, puisque sinon ça aurait posé des problèmes pour Ligue 1+ de commencer avec huit matches au lieu de neuf », a précisé le président du conseil de surveillance du Stade Rennais.
Le CNOSF va donc devoir se pencher sur ce dossier, même si cette instance n'a qu'un rôle de conciliateur et ne peut imposer ses choix à la LFP. Mais c'est la première étape vers de possibles recours devant la justice. On ne sait pas si le Stade Rennais ira jusque-là si c'est le cas.

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Il etait milieu defensif a Nançy mais à paris effectivement il etait defenseur central.Un tre bon joueur dur sur l'homme

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tu peux rajouté 0.5 de tete a priori et les gros salaire de ddc et AMN en moins egalement ce qui n'est pas negligrable .. par contre je ne dirais pas qu'on a bien bossé ca on verra en fin de saison

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molina qui invente a tout bout de champs qui annoncé hier que fofana etait a londres a l'hopital pour faire sa visite ou le président de sunderland l'attendais mdr alors que malik etait a lyon

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