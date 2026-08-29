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Désiré Doué au Parc des Princes, à Paris, en France. /Photo prise le 10 mai 2026/REUTERS/Catherine Steenkeste

PSG : Un problème Doué à Paris, la vérité éclate

PSG29 août , 18:00
parHadrien Rivayrand
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Ce vendredi soir, Désiré Doué est sorti à la pause lors du match face au LOSC. Pas de blessure ni de sanction de la part de Luis Enrique, mais plutôt une gestion du temps de jeu de l'international français.
Le PSG a enchaîné un deuxième match nul consécutif en Ligue 1, cette fois-ci lors de son déplacement à Lille. Les Franciliens étaient encore une fois menés au score avant de réagir et d'égaliser. Un moindre mal dans un début de saison périlleux, alors que les champions d'Europe sont encore en rodage. Face aux Dogues, Désiré Doué était aligné d'entrée. L'international français sera globalement passé à côté de sa première période. À la pause, il a même été remplacé par Luis Enrique. De quoi se demander s'il ne s'agissait pas d'une sanction sportive ou d'un problème physique. Mais il n'en serait finalement rien.

Doué, tout va bien au PSG 

Selon les informations du compte X Djamel, il s'agissait en effet d'une simple gestion physique : « Aucune inquiétude à avoir concernant Désiré Doué, il s'agit uniquement d'une mesure de précaution. Il n'a pas ressenti de vraie gêne, mais c'est l'attaquant qui a le plus enchaîné depuis le début de la saison et l'un des joueurs de champ les plus utilisés. NB : Sa sortie à la mi-temps était même prévue avant le match, il devait partager son temps de jeu avec Kvara. »

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Luis Enrique a récupéré son groupe il y a peu de temps et la saison sera encore une fois très longue. L'idée est donc de gérer les minutes de chacun afin que tout le monde soit prêt lors des grosses échéances. Une stratégie qui a porté ses fruits lors des deux dernières saisons, avec notamment deux victoires consécutives en Ligue des champions.
La semaine prochaine, le PSG retrouvera enfin le Parc des Princes, avec la réception de l'AS Monaco. L'occasion pour les champions d'Europe de décrocher leur première victoire en Ligue 1 et de lancer véritablement leur saison, sous peine de déjà prendre du retard sur la concurrence.
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