ASSE : Kilmer Sports a fait un mercato parfait

Actuellement en tête du classement de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne vit un début de saison rêvé. Et en plus, Kilmer Sports sort d'un mercato qui a permis de réaliser tout ce que les Verts voulaient.
L'ASSE caracole déjà en tête de la Ligue 2 avec quatre points d'avance sur le Stade de Reims, et le ciel est totalement bleu au-dessus de Geoffroy-Guichard. D'autant que le mercato s'est terminé et que le club du Forez a réalisé la totalité de ses projets. Les Verts ont notamment vidé totalement le loft, ce qui était un des impératifs de l'été, mais ils ont également donné à Ian Cathro, premier renfort du mercato, les joueurs dont ce dernier avait besoin. Qui plus est, Kilmer Sports a réussi à boucler tout cela en ne faisant pas des folies financières, même si à l'échelle de la Ligue 2 l'AS Saint-Étienne est sur une autre planète par rapport à ses concurrents. Le Progrès confirme que les propriétaires des Verts sont restés prudents.
L'ASSE n'a pas fait des folies
En effet, entre les achats et les ventes, et sans tenir compte de la possible option d'achat de Lucas Stassin à 25 millions d'euros au Séville FC
, l'AS Saint-Etienne s'en tire avec des investissements à hauteur de 10 millions d'euros et des recrutements très précis contrairement aux dernières périodes de transferts depuis le rachat du club. « Un total de six recrues, si l’on excepte la venue de Lucas Lavallée pour la réserve et la levée de l’option d’achat pour Adam Baallal, qui en fait le mercato estival le plus économe de l’ère Kilmer. En nombre de joueurs, mais aussi en dépenses, avec « seulement » une dizaine de millions d’euros injectés dans le recrutement
», fait remarquer le quotidien régional. Une situation qui permet à Ian Cathro d'avoir de nombreux choix au moment de composer son équipe, ce que l'entraîneur écossais voulait plus que tout. Les adversaires des Verts en Ligue 2 risquent de n'avoir que leurs yeux pour pleurer cette saison.