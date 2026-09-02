Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE

ASSE : Kilmer Sports a fait un mercato parfait

ASSE02 sept. , 9:40
parClaude Dautel
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Actuellement en tête du classement de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne vit un début de saison rêvé. Et en plus, Kilmer Sports sort d'un mercato qui a permis de réaliser tout ce que les Verts voulaient.
L'ASSE caracole déjà en tête de la Ligue 2 avec quatre points d'avance sur le Stade de Reims, et le ciel est totalement bleu au-dessus de Geoffroy-Guichard. D'autant que le mercato s'est terminé et que le club du Forez a réalisé la totalité de ses projets. Les Verts ont notamment vidé totalement le loft, ce qui était un des impératifs de l'été, mais ils ont également donné à Ian Cathro, premier renfort du mercato, les joueurs dont ce dernier avait besoin. Qui plus est, Kilmer Sports a réussi à boucler tout cela en ne faisant pas des folies financières, même si à l'échelle de la Ligue 2 l'AS Saint-Étienne est sur une autre planète par rapport à ses concurrents. Le Progrès confirme que les propriétaires des Verts sont restés prudents.

L'ASSE n'a pas fait des folies

En effet, entre les achats et les ventes, et sans tenir compte de la possible option d'achat de Lucas Stassin à 25 millions d'euros au Séville FC, l'AS Saint-Etienne s'en tire avec des investissements à hauteur de 10 millions d'euros et des recrutements très précis contrairement aux dernières périodes de transferts depuis le rachat du club. « Un total de six recrues, si l’on excepte la venue de Lucas Lavallée pour la réserve et la levée de l’option d’achat pour Adam Baallal, qui en fait le mercato estival le plus économe de l’ère Kilmer. En nombre de joueurs, mais aussi en dépenses, avec « seulement » une dizaine de millions d’euros injectés dans le recrutement », fait remarquer le quotidien régional. Une situation qui permet à Ian Cathro d'avoir de nombreux choix au moment de composer son équipe, ce que l'entraîneur écossais voulait plus que tout. Les adversaires des Verts en Ligue 2 risquent de n'avoir que leurs yeux pour pleurer cette saison.

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Il etait milieu defensif a Nançy mais à paris effectivement il etait defenseur central.Un tre bon joueur dur sur l'homme

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tu peux rajouté 0.5 de tete a priori et les gros salaire de ddc et AMN en moins egalement ce qui n'est pas negligrable .. par contre je ne dirais pas qu'on a bien bossé ca on verra en fin de saison

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

molina qui invente a tout bout de champs qui annoncé hier que fofana etait a londres a l'hopital pour faire sa visite ou le président de sunderland l'attendais mdr alors que malik etait a lyon

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