ASSE : Kilmer Sports a fait un mercato parfait

Actuellement en tête du classement de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne vit un début de saison rêvé. Et en plus, Kilmer Sports sort d'un mercato qui a permis de réaliser tout ce que les Verts voulaient.

L'ASSE caracole déjà en tête de la Ligue 2 avec quatre points d'avance sur le Stade de Reims, et le ciel est totalement bleu au-dessus de Geoffroy-Guichard. D'autant que le mercato s'est terminé et que le club du Forez a réalisé la totalité de ses projets. Les Verts ont notamment vidé totalement le loft, ce qui était un des impératifs de l'été, mais ils ont également donné à Ian Cathro, premier renfort du mercato, les joueurs dont ce dernier avait besoin. Qui plus est, Kilmer Sports a réussi à boucler tout cela en ne faisant pas des folies financières, même si à l'échelle de la Ligue 2 l'AS Saint-Étienne est sur une autre planète par rapport à ses concurrents. Le Progrès confirme que les propriétaires des Verts sont restés prudents.

L'ASSE n'a pas fait des folies