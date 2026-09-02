OL : Nakamura comme joker, c'est déjà prévu

OL : Nakamura comme joker, c'est déjà prévu

OL02 sept. , 8:20
parJérôme Capton
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Le transfert de Malick Fofana à Sunderland ayant traîné trop longtemps, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à finaliser les signatures de Keito Nakamura. Mais le joueur du Stade de Reims devrait tout de même s'engager avec l'OL.
Matthieu Louis-Jean a passé une journée de dingue, puisque le directeur sportif de Lyon, devait attendre de savoir ce que les agents de Malick Fofana allait finalement faire, avant de pouvoir recruter un ou des joueurs. Tandis que le dossier Nicolas Tagliafico échouait, ce qui empêchait la signature de Youssouf Fofana, lequel était déjà sur la route entre Milan et Lyon, le timing délirant du transfert de Malick Fofana empêchait l'OL d'aller plus loin concernant Keito Nakamura, l'attaquant du Stade de Reims censé remplacer le départ de l'international belge. Et au moment où Malick Fofana a signé son contrat avec Sunderland, après une dernière surenchère auprès des agents et des proches du joueur, l'Olympique Lyonnais ne pouvait plus faire signer l'international japonais, puisque le mercato s'achevait à 20h en France. Cependant, selon Hugo Guillemet, l'affaire devrait tout de même se réaliser.

Nakamura a passé sa visite médicale à Lyon

Invité de L'Equipe du Soir, le journaliste du quotidien sportif, qui a un peu perdu la tête face aux innombrables revirements dans le dossier Malick Fofana, a confié que les choses devraient se décanter concernant Keito Nakamura. « Nakamura, lui est à Lyon, il a passé sa visite médicale, il est présent physiquement à Lyon, il y a eu des photos, etc. Mais Malick Fofana, son départ a été enregistré avant minuit mais pas avant 20h. Parce qu'à 20h, il savait toujours pas où il allait. Donc Nakamura pourra être enregistré mais plus sous la forme d'un joker parce que les clubs ont droit à un joker après l'heure fatidique pour un joueur qui viendrait du championnat de France, et Nakamura est à Reims », a expliqué notre confrère.

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Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour SunderlandOfficiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland
A voir cependant ce que l'Olympique Lyonnais va décider une fois que la pression de ces derniers jours sera retombée. Parce que la vente de Malick Fofana a rapporté 35 millions d'euros, plus une éventuelle plus-value à la revente, alors que l'OL attendait un peu plus de cette opération. A l'heure où Michele Kang doit rendre des comptes à la DNCG, le dossier Keito Nakamura pourrait aussi être remis en cause.
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Il etait milieu defensif a Nançy mais à paris effectivement il etait defenseur central.Un tre bon joueur dur sur l'homme

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tu peux rajouté 0.5 de tete a priori et les gros salaire de ddc et AMN en moins egalement ce qui n'est pas negligrable .. par contre je ne dirais pas qu'on a bien bossé ca on verra en fin de saison

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