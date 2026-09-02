OL : Hugo Guillemet révèle des détails choquants sur Malick Fofana

Déjà quel rapport avec Guendouzi et le fait que lorsqu'on insulte quelqu'un il ne faut pas se plaindre d'être insulté en retour? Et puis, tu le sais que tu inventes? Ne me fais pas croire que tu y crois à ce que tu inventes. Tous les dirigeants et tous les supporters? Une fois dans ta vie prouves ce que tu dis, mets un lien d'un dirigeant qui se fout de la gueule de la situation de Lyon l'année dernière? Et comme je suis un supporter de Marseille, trouves-moi un lien où je le fais aussi. Juste une fois dans ta vie, prouve ce que tu dis.
Et donc?
u début, Lyon rêvait et voulait 60ME pour Fofana. L’OL espérait aussi 45 millions d’euros de la vente de Pavel Sulc en disant que la Premier League s’intéressait à Sulc. n importe quoi on a jamais vu ces chiffres nul part . il reprend juste les paroles des supporters rien de plus
Romain Molina est une truffe qui prend ses délires pour une réalité. Les donneurs de leçon sont toujours ceux qui ont le cul vissé sur leur chaise et qui n'ont jamais (eu) aucunes responsabilités dans un club de Football.
Tous les dirigeants et supporters de l'OM (sans compter les médias) se sont foutus de la gueule de l'OL. Ben maintenant... le karma vient de frapper.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading