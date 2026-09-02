OL : Hugo Guillemet révèle des détails choquants sur Malick Fofana

àMalick Fofana est désormais un joueur de Sunderland, mais la dernière journée du mercato a tourné au cauchemar pour l'attaquant belge. Ce dernier a subi les décisions fluctuantes de ses agents et les détails de cette opération sont particulièrement choquants.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son attaquant international belge Malick Fofana à Sunderland pour un montant pouvant atteindre 35 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 12,5 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert ». C'est par ce communiqué laconique que L'Equipe, a fait le récit de 24 heures totalement délirantes pour Fofana et l'OL. ». C'est par ce communiqué laconique que la carrière lyonnaise de l'ailier international belge s'est terminée dans la nuit de mardi à mercredi . Un prix qui n'est pas à la hauteur des 40ME et plus annoncés pour le transfert de Malick Fofana. Tout au long de la journée, le joueur de 21 ans a été promené entre Crystal Palace et Sunderland. Hugo Guillemet, qui suit l'actualité de l'Olympique Lyonnais pour, a fait le récit de 24 heures totalement délirantes pour Fofana et l'OL.

Fofana ne voulait pas quitter Lyon pour Sunderland

Pour Hugo Guillemet, Malick Fofana est clairement la victime de ses agents, lesquels ont dépassé toutes les bornes, quitte à ne même plus tenir compte de l'avis du joueur. « En fait on a l'impression en plus que le joueur n'a plus de volonté ou en tout cas qu'il a plus la force de faire valoir sa volonté auprès de son entourage, auprès de son oncle, de son père, de ses agents, et qu'il est trimballé. J’ai eu quelqu'un à Lyon en fin d'après-midi et il me disait que Fofana ne savait plus où il habitait. Il était décrit comme hyper stressé. Les gens qui lui écrivaient, c'était pareil : « Oh je sais pas trop, machin... », il ne savait plus et il se laissait porter en fait par un truc qui le dépassait, par la situation assez catastrophique qui a été mise un petit peu par ses agents au milieu de ce combat entre Sunderland et Crystal Palace pour l'acquérir. Et lui, il savait plus trop sur quel pied danser. Finalement, il va aller à Sunderland, mais on sait même pas si c'est sa volonté première. Il s'est réveillé mardi matin en prenant son petit déj, en mangeant ses Chocapic, il pensait qu'il allait signer à Arsenal », a précisé Hugo Guillemet sur la chaîne L’Equipe.

Et ce dernier de confier que Fofana ne voulait pas tant que cela quitter l’OL. Si on lui avait demandé, il aurait dit : « Je reste à Lyon. » Parce qu'il n’avait pas le club de ses rêves. Peut-être qu'il aurait pu aller à Arsenal si Arsenal s'était clairement positionné, mais Arsenal a pas fait d'offre. Mais Fofana là aujourd'hui, si on lui dit : « Mais vraiment qu'est-ce que tu veux faire, au-delà de tous les enjeux que tu représentes ? », rester à Lyon ! Sauf que Lyon avait absolument besoin de vendre », a précisé le journaliste.