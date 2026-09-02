PSG : Denzel Dumfries, le conseil que Paris n'a pas écouté

A l'exception de Lucas Digne, le PSG ne s'est pas renforcé défensivement et cela suscite quelques interrogations. Zabarnyi semble loin d'être au niveau attendu par Luis Enrique, et Marquinhos n'a pas réellement de doublure. Le nom de Denzel Dumfries est évoqué.

Luis Campos avait bien préparé les départs de Bradley Barcola et d'Ibrahim Mbaye, puisque le Paris Saint-Germain avait déjà recruté Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts. Mais sur le plan défensif, le mercato parisien a été maigre, seul Lucas Digne est venu renforcer ce secteur. Au moment où les débuts de l'international français inquiètent un peu le staff parisien , l'autre dossier chaud concernait Illia Zabarnyi. Le défenseur ukrainien arrivé l'été dernier de Bournemouth n'a toujours pas réussi à démontrer qu'il avait les épaules assez solides pour remplacer durablement Marquinhos, dont le PSG voulait préparer le départ. Visiblement, ce n'était pas une priorité de Luis Campos et Luis Enrique, ce qui peut toutefois surprendre, les premiers matchs ayant montré que les champions d'Europe avaient encore des soucis dans ce secteur. Pour Eric Rabesandratana, un joueur devrait être la priorité du Paris SG, Denzel Dumfries.

Dumfries aurait refusé de jouer les doublures

Dans Le Parisien, l'ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain estime que les dirigeants du club auraient dû s'intéresser au défenseur néerlandais du Real Madrid pour suppléer Hakimi. « Je ne crois pas en Illia Zabarnyi. Pas d’un point de vue footballeur mais d’état d’esprit. Je me demande s’il prend la mesure de là où il est et pourquoi il est là. Il ne s’engage pas dans les duels. J’aurais pris un axial droit capable d’évoluer latéral droit également pour laisser tranquille Warren Zaïre-Emery. Dans l’idéal, il aurait fallu recruter Denzel Dumfries mais j’imagine qu’il aurait refusé de jouer les doublures d’Achraf Hakimi », explique Eric Rabesandratana au sujet d'un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid.

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Agé de 30 ans, et du haut de ses 76 sélections, Denzel Dumfries a effectivement un profil idéal pour offrir une solution de plus à Luis Enrique. Mais, il n'entre toutefois plus dans le casting parisien, Luis Campos voulant surtout faire signer des jeunes joueurs en devenir...à l'exception de Lucas Digne. Tout comme pour les gardiens de but, le PSG se fait des nœuds au cerveau avec les défenseurs, même si avec Nuno Mendes et Pacho les champions d'Europe ont tout de même fait de bons choix récemment.