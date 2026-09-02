OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME

OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME

OM02 sept. , 6:54
parJérôme Capton
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L'Olympique de Marseille a officialisé dans la nuit de mardi à mercredi le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace, où l'international néerlandais s'est engagé jusqu'en 2031 pour 20 millions d'euros. Arrivé en janvier dernier, le milieu de terrain avait été recruté pour 4,5 millions d'euros.
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