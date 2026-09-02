OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME

OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

Stéphane Richard un président de l'OM fantôche qui parle de Tim Cook le patron d'Apple et de sa relation mais par contre aucun mot sur l'OM. Je dirai simplement qu'il n'est que le liquidateur de Mc Court et en aucun cas un président de club. Cela va gronder au vélodrome lors du prochain match.