OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME

Ol :Bidstrup, ouedraogo, boudache, duranville, openda, athekame, bâcher et peut être Nakamura en joker. OM : .... Ça va la mauvaise foi sinon ?
Stéphane Richard un président de l'OM fantôche qui parle de Tim Cook le patron d'Apple et de sa relation mais par contre aucun mot sur l'OM. Je dirai simplement qu'il n'est que le liquidateur de Mc Court et en aucun cas un président de club. Cela va gronder au vélodrome lors du prochain match.
30+5 il a bien été vendu je trouve , avec sa cheville fragile ... Lyon sait débarrasser de Maitland-Niles
lyon a fait 7 recrue
Un peu comme tes informations qui sont toutes fausses ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|2
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|2
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|1
|0
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|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
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|2
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|0
|2
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|1
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|1
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|1
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|2
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|0
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|2
|5
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|4
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|2
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|2
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|5
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|1
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|2
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|1
|1
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|2
|-1
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|2
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|-2
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|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Quinten Timber à Crystal Palace. 🏴 Le club remercie le milieu de terrain néerlandais et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝