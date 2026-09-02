Balogun refuse de signer à Everton, double catastrophe pour Monaco

Alors que l'AS Monaco avait annulé le transfert de Lamine Camara à Chelsea, le club de la Principauté pensait avoir un accord avec Everton pour Folarin Balogun. Mais, au dernier moment, ce dernier a refusé de signer et le club de la Principauté récupère ces deux joueurs.

Mauvaise idée, car après avoir donné son feu vert à Everton, qui avait obtenu deux heures de plus pour finaliser la venue de l'attaquant international américain, Folarin Balogun quittait les bureaux d'Everton sans signer son contrat, le joueur refusant de s'engager avec l'autre club de Liverpool. Résultat, ce mercredi, l'AS Monaco voit revenir Lamine Camara et Folarin Balogun, et surtout n'a réalisé aucune vente alors que ses finances en avaient besoin.