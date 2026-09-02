Balogun ICONSPORT_360643_0312

Balogun refuse de signer à Everton, double catastrophe pour Monaco

Monaco02 sept. , 7:04
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors que l'AS Monaco avait annulé le transfert de Lamine Camara à Chelsea, le club de la Principauté pensait avoir un accord avec Everton pour Folarin Balogun. Mais, au dernier moment, ce dernier a refusé de signer et le club de la Principauté récupère ces deux joueurs.
Avec le dossier Malick Fofana, cela aura été l'autre dossier délirant du dernier jour du mercato estival 2026. En effet, alors que Monaco devait vendre au moins un joueur lors de ce deadline day, les dirigeants ont finalement fait choux blanc. Dans un premier temps, un accord était trouvé avec Chelsea pour la vente de Lamine Camara, sauf qu'en même Folarin Balogun était lui aussi en partance pour Everton. Pensant que le deal était bouclé avec les Toffees, l'ASM annulait dans les ultimes minutes le transfert de Camara chez les Blues.
Mauvaise idée, car après avoir donné son feu vert à Everton, qui avait obtenu deux heures de plus pour finaliser la venue de l'attaquant international américain, Folarin Balogun quittait les bureaux d'Everton sans signer son contrat, le joueur refusant de s'engager avec l'autre club de Liverpool. Résultat, ce mercredi, l'AS Monaco voit revenir Lamine Camara et Folarin Balogun, et surtout n'a réalisé aucune vente alors que ses finances en avaient besoin.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364024_0396
OM

OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

Quinten Timber ICONSPORT_283252_0244
OM

OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME

ICONSPORT_372503_0264
OL

Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland

ICONSPORT_372974_0089
OL

Maitland-Niles quitte l’OL pour Everton et 5 ME

Fil Info

02 sept. , 8:00
OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale
02 sept. , 6:54
OM : Quinten Timber signe à Crystal Palace pour 20ME
02 sept. , 1:22
Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland
02 sept. , 1:05
Maitland-Niles quitte l’OL pour Everton et 5 ME
02 sept. , 1:03
Officiel : Enzo Fernandez a signé à City pour 130 ME
02 sept. , 00:28
Annoncé à l’OL, Fofana signe à Séville
02 sept. , 00:20
OM : Timber va signer à Crystal Palace
02 sept. , 00:14
Monaco annule le transfert de Camara à Chelsea !
01 sept. , 23:20
OL : Tagliafico n’ira pas à l’Atlético

Derniers commentaires

Balogun refuse de signer à Everton, double catastrophe pour Monaco

Ol :Bidstrup, ouedraogo, boudache, duranville, openda, athekame, bâcher et peut être Nakamura en joker. OM : .... Ça va la mauvaise foi sinon ?

OM : Stéphane Richard sort du silence, ça fait scandale

Stéphane Richard un président de l'OM fantôche qui parle de Tim Cook le patron d'Apple et de sa relation mais par contre aucun mot sur l'OM. Je dirai simplement qu'il n'est que le liquidateur de Mc Court et en aucun cas un président de club. Cela va gronder au vélodrome lors du prochain match.

Officiel : Malick Fofana quitte l’OL pour Sunderland

30+5 il a bien été vendu je trouve , avec sa cheville fragile ... Lyon sait débarrasser de Maitland-Niles

Balogun refuse de signer à Everton, double catastrophe pour Monaco

lyon a fait 7 recrue

Annoncé à l’OL, Fofana signe à Séville

Un peu comme tes informations qui sont toutes fausses ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading