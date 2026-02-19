L’ASSE valide la montée avec ce choix génial

L’ASSE a retrouvé le sourire et des ambitions depuis l’arrivée de Philippe Montanier en lieu et place d’Eirik Horneland. L’ancien entraîneur de Toulouse est l’entraîneur idéal pour faire remonter les Verts en Ligue 1.

Débarqué par la direction de l’AS Saint-Etienne après la défaite contre Boulogne-sur-Mer le 31 janvier dernier, Eirik Horneland a laissé sa place à un entraîneur qui fait déjà l’unanimité. A peine arrivé, Philippe Montanier a déjà conquis tout le monde . Il faut dire que l’ex-coach de Toulouse ou encore de la Real Sociedad a démarré son aventure stéphanoise de la meilleure des façons en battant Montpellier puis Guingamp.

Deux succès qui replacent l’ASSE en bonne position dans la couse à la montée. Les Verts sont à présent 3es de Ligue 2 et peuvent de nouveau rêver d’un avenir en Ligue 1 à court terme. Pour le journaliste Bastien Aubert de But, il est clair que l’ASSE ne pouvait en tout cas pas faire un meilleur choix que Philippe Montanier pour retrouver des ambitions.

Montanier a déjà conquis l'ASSE

« On peut aujourd’hui être raisonnablement confiant pour envisager une montée de l’ASSE en Ligue 1, tant l’effet Philippe Montanier se fait déjà sentir. En deux matches, le technicien a redonné une colonne vertébrale claire à une équipe qui naviguait à vue. De plus, Montanier connaît parfaitement les exigences d’une saison marathon en Ligue 2 et la pression permanente qui accompagne un club de cette dimension » se félicite notre confrère avant de poursuivre.

La montée n’a rien d’un rêve inaccessible

« Son expérience, son calme et sa capacité à fédérer un vestiaire sont des atouts majeurs dans le sprint final. Si la dynamique actuelle se confirme et que les Verts continuent de profiter d’un classement qui s’éclaircit progressivement devant eux, la montée n’a rien d’un rêve inaccessible » affirme-t-il. Une opinion massivement partagée chez les supporters de l’AS Saint-Etienne, où l’on se montre globalement très confiant quant à une potentielle montée des Verts en fin de saison sous la houlette de Philippe Montanier. Le club forézien devra néanmoins confirmer sa montée en puissance ce samedi à l’occasion de la réception de Laval, un adversaire plus abordable que les deux précédents sur le papier.